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Бунт против Путина: в РФ пылают шины – видео
Российские дальнобойщики сожгли в центре Санкт-Петербурга автомобиль, протестуя против режима президента РФ Владимира Путина и респрессивных законов
Как передает Politeka, джип «Нива» был сожжен на площади Пролетарской диктатуры, рядом со Смольным.
По данным местных СМИ, в машину положили покрышки и подпалили их. Пожар был потушен в течение 20 минут прибывшими на место происшествиями пожарными.
Напомним, сегодня, 27 марта, в России началась всероссийская стачка грузоперевозчиков под лозунгом «Так жить нельзя!». Наряду с упразднением системы сбора платы за проезд по федеральным трассам «Платон» дальнобойщики требуют отставки правительства и отмены репрессивных законов.
«Вставай Россия — Поддержи Протест против режима Путина», — говорится в сообщении активистов митинга.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, бунт
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