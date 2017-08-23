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"Все без исключения российские авторитарные режимы кончали жизнь самоубийством. И все одним и тем же способом", - главред "Коммерсанта" Яковлев предрек скорый конец правлению Путина
Основатель и главред российского издания "Коммерсант" Владимир Яковлев, комментируя арест в РФ всемирно известного режиссера Кирилла Серебренникова, предрек скорый коллапс путинского режима. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает "Диалог.ua".
Он отметил, что этот громкий арест - "прямая экстраполяция, прямое проявление сегодняшней ситуации в России", в которой воля царя - превыше всего. Эта ситуация, уверен Яковлев, свидетельство скорого конца режима, не терпящего возле себя умных, способных и талантливых людей.
"Все без исключения российские авторитарные режимы кончали жизнь самоубийством.И все одним и тем же способом — экономический коллапc как следствие международной конфронтации", - отметил журналист, уточнив, что так было и с царской Россией, и со сталинским, и с брежневским режимами.
"Очень важно не создавать себе иллюзий. С этими людьми нельзя работать. С этими людьми нельзя договариваться. Этим людям нельзя доверять и нельзя рассчитывать на их понимание. С ними можно только не иметь ничего общего", - констатировал Яковлев.
Теги: Донбасс, Путин, Российская Федерация, арест, режим
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