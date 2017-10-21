В Японии создали комиксы с инструкцией действий на случай ракетного удара Северной Кореи

21.10.2017 08:50

В Японии создали комиксы содержанием которых являются инструкции, как действовать в результате ракетного удара КНДР.

Об этом передает УНН со ссылкой на The Guardian.

На японском острове Хоккайдо создали мангу (японская разновидность комиксов), по сюжету которого население в бытовых ситуациях узнает о ракетном запуске КНДР. На изображениях все персонажи вымышленные и показывают, как действовать тем или иным лицам при тестировании или атаке ракетных установок Северной Кореи.

Комикс развернутый на четырех страницах, на нем изображены дети в школах, которые прячутся под партами, водитель трактора, который выбегает из него и ложится на землю закрывая голову руками и другие персонажи, которые советуют читателям прятаться в крепких зданиях, прикрывать голову руками, предплечьем или подушкой.