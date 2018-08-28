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В Крыму зреет бунт против россиян: "Это вы к нам присоединились, ка***есь, откуда приехали. Вас здесь не ждут"
Жители Крыма уже не могут терпеть хамство и наглость приехавших на полуостров россиян и открыто выражают недовольство поведением "братьев" в социальных сетях.
Крымчане все чаще выступают против граждан РФ и советуют им ехать туда, откуда они приехали. При этом в адрес многих россиян зачастую звучит слово "быдло", передает "Диалог.UA".
Через четыре года после оккупации крымчане уверяют, что это россияне присоединились к Крыму, а простых жителей полуострова никто не спрашивал. "Референдум", как уверяют местные, они не посещали, его оккупанты провели для галочки.
Блогер КРЫМский бандеровец в Twitter привел скрины комментариев, по которым видно настоящее отношение крымчан к жителям РФ.
"Ненависть севастопольской в*ты к понаехавшим растет. "Вы к нам присоединились, нас никто не спрашивал, это ваше решение было". "Нас так-то особо тоже не спрашивали", – подписал такими словами блогер скрины.
Жители Крыма констатируют, что среди приехавших на полуостров россиян много понтовитых людей с завышенной самооценкой. Они показывают свой гонор, считают себя богами и царями, которых должно обслуживать местное население.
Теги: Россия, Донбасс, Крым, референдум, соцсети, оккупанты, РФ
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