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Ученые создали тест, определяющий продолжительность жизни
Тест анализирует участки генома.
Шотландские исследователи из Эдинбургского университета создали специальный ДНК-тест, который способен определить, проживет ли человек дольше или меньше среднего показателя продолжительности жизни, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Эксперты провели анализ генетической информации более 500 тысяч человек.
Они выделили 12 участков генома (совокупности генов), которые оказывают существенное влияние на продолжительность жизни людей, пишет Daily Mirror. Этот тест анализирует участки генома.
По словам одного из исследователей теста, профессора Питера Джоши при выборке 100 человек при рождении и разделении их на десять групп, первая из них проживет на 5 лет дольше, чем последняя.
Эксперты надеются, что ДНК-тест на определение продолжительности жизни можно пройти за 150 фунтов стерлингов (более чем 5 тысяч гривен).
Теги: Донбасс, тест, ученые, продолжительность жизни
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