ВСУ мощным ударом уничтожили десятки кадровых россиян, 20 наемников ЧВК "Вагнер", танки и машины боевой пехоты

29.01.2019 08:58

Четыре года назад украинские военные разбили элитных наемников Путина под Дебальцево. Частная армия российского агрессора известна в мире из-за участия в войне в Сирии.

Также у Украины есть доказательства того, что наемники ЧВК "Вагнер" воевали на оккупированном РФ Донбассе, передает "Диалог.UA" со ссылкой на Liga.net.

В 2015 году Группу Вагнера перебросили на захваченный восток Украины одной из первых, когда во главе армии был Дмитрий Уткин, связанный с хозяином Кремля. В группу отбирались лишь опытные бойцы, которым за работу платили баснословные деньги. Вагнеровец получал 180 тыс руб в месяц (более $2,5 тыс - ред.) – огромные деньги для наемников, и на отбор стояли очереди опытных бойцов. Тщательную подготовку они проходили на базе 10-й бригады спецназ ВС РФ в Молькино Краснодарского края, рассказал Е.Ботвиньев, лично воевавший с Уткиным против Украины. Состав ударной группы - 4 танка Т-72, 10 бронеавтомобилей КАМАЗ "Дозор", 1 бронеавтомобиль ГАЗ "Водник", 1 БМП-2, 1 БМП-1, 2 МТЛБ с ЗУ-23, 1 "Урал" с ЗУ-23, 9 грузовых машин "Урал" и "КАМАЗ" с пехотой, до 150 человек личного состава. 28 января ВС РФ во главе с генерал-майором Евгением Никифоровым планировали прорвать цепочку украинских опорных пунктов у основания дебальцевского плацдарма – опорный пункт "Сергей" и окружить ВСУ (около 3,5 тыс военных). Никифоров надеялся на эффект внезапности и своих лучших бойцов – вагнеровцев. Следуя легенде "ихтамнет", ЧВК именовали как "отдельный разведывательный батальон 2-го корпуса ЛНР". Следующий радиоперехват СБУ – уже от 28 января, после боя. Уткин рассказывает о потерях: Уткин: Я уже п#зды тут получаю, Евгений Валерьевич, бл#дь! У меня тут потери #бучие идут бл#дь!… Никифоров: - Отходи, отходи! Майор Олег Баркатов о подготовке к бою: "25 января 2015-го нас подняли по тревоге, скомплектовали ротно-тактическую группу – это моя танковая рота в составе 7 машин, и пехота – несколько БТРов… Доехало до фронта шесть танков… Мои два танка прибыли на "Серегу" 27 января, за день до боя. Мы увидели там пустоту. Там на карте вроде как посадки нарисованы – а оказалось высота, бугорок типа скифской могилы, сбитая высоковольтная вышка ЛЭП, наши капониры и все". Однако в целом, по его словам, позиция была удобная для обороны. На пункте стояли еще два танка 17-й танковой бригады, но их держали на передовой "как пугала" - давно вышли из строя. Кроме того, у пехоты было две БМП и около 20 человек личного состава. "Так что до нашего приезда российское командование вполне могло рассчитывать на успех лобовой атаки крупными силами… У нас снабжения боеприпасами не было, но помогли россияне. За опорным пунктом мы обнаружили два "Урала" российских с танковыми осколочно-фугасными снарядами, которые пехота на "Сереге" "отжала". Они заблудились, и нам на всю операцию снарядов хватило… Плюс на опорнике "Валера" мои бойцы раздерибанили подбитый 25 января российский Т-72…", - рассказал Баркатов. 28 января 2015-го началось с обстрела."У них как по часам: в 5:30 залп "Града" и потом пошло… Движение началось примерно в 15 часов". По мнению майора, противник не учел наличия танков у ВСУ. "Бой был коротким. Кстати, я не потерял ни одного танка моей роты в Дебальцево, вывез все машины в Башкировку, мы все отремонтироваи", - резюмировал украинский военный. План атаки был получен утром перед боем. На маршруте движения армии Уткина расположились другие российские военные. Никифоров в телефонном разговоре просил командира ЧВК "не шмальнуть в задницу своих", но о том, чтобы отправить подкрепление для вагнеровцев речь не шла. 28 января российские войска планировали прорвать цепочку украинских опорных пунктов у основания дебальцевского плацдарма - опорный пункт "Сергей" и окружить 3,5 000 украинских военных. Оккупанты рассчитывали на эффект внезапности и возлагали большие надежды на элитный отряд Путина, который переименовали в "отдельный разведывательный батальон 2-го корпуса ЛНР". Майор ВСУ Баркатов рассказал, что россияне могли рассчитывать на успех лобовой атаки крупными силами, однако украинские военные обнаружили отжатые пехотой российские танки. Вражеская армия 28 января в пять утра начала обстреливать украинские позиции и начала движение в три часа дня. По словам майора, приняли бой 27 бойцов, ВСУ не потеряли ни единого танка. Этот короткий бой был первым боем с врагом на ближней дистанции и первой танковой атакой, которая, по словам командира взвода 128-й бригады капитана Сергея Альберта, для россиян стала абсолютно провальной. Вагнеровцы начали отходить, при этом путинская армия понесла потери в виде 14 наемников и 20 военных РФ, которые могли оказать поддержку элитным войскам. Уничтожены два танка Т-72, еще один – подбит; две разведывательно-дозорных машины КАМАЗ-43269 "Дозор" еще одна, предположительно подбита и эвакуирована; два грузовика "Урал"; один грузовик "КАМАЗ"; одна МТЛБ с зенитной установкой ЗУ-23.