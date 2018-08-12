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Кремль пригнал на Донбасс "Былину": ОБСЕ обнаружила у "Л/ДНР" экспериментальное оружие России
Россия пригнала на Донбасс новейшее вооружение, в частности системы радиоэлектронной борьбы. ОБСЕ уже некоторые вычислила.
О появлении у гибридных войск РФ экспериментального оружия сообщила в Facebook пресс-служба штаба ООС, передает "Диалог.UA".
Отмечается, что ОБСЕ заприметила на оккупированной территории Донбасса несколько образцов новейших российских систем РЭБ: РБ-341В "Леер-3", 1Л269 "Красуха-2", РБ-109А "Былина", а также "Репеллент-1". Особенно примечательна "Былина". Ее поступление на вооружение планируется только в 2019 году после прохождения испытаний. По всей видимости, испытывает враг новинку именно на украинцах.
Кроме того, наблюдатели "бьют тревогу" из-за скопления оккупантом тяжелого вооружения у линии фронта. Так, 9 августа ОБСЕ обнаружила аж 30 танков, 26 единиц прицепной артиллерии, 4 ЗРК, а также РСЗО в окрестностях оккупированного Луганска. Важно отметить, что гибридная армия РФ тщательно следит, чтобы ОБСЕ не увидела "лишнего". Однако спрятать все у врага не получается.
Теги: Россия, Донбасс, радио, ОБСЕ, борьба, вооружение, ДНР, ЛНР, бронетехника, РСЗО "Град", военная техника, РФ
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