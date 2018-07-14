Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевик рассказал, как Россия организовала поставку оружия на Донбасс

14.07.2018 21:32
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевик рассказал, как Россия организовала поставку оружия на Донбасс

Российский наемник «ЛДНР» Антон Раевский раскрыл секреты о поставках российскими военными в ОРДЛО тяжелой бронетехники из России, передает donpress.com.

На своей странице в социальной сети Раевский пишет: «Абсолютно вся военная техника 3-го батальона 7-й мотострелковой бригады ЛНР из РФ… Для переброски этой военной техники с территории РФ на территорию „ЛНР“ и „ДНР“ создаются группы из числа военнослужащих 7-й бригады, которые затем в составе колонн перегоняют эту военную технику в свою воинскую часть».

По его словам, Россия активно участвует в войне путем внедрения своих инструкторов на территорию «ЛДНР»: «Помимо российских советников по линии Министерства обороны РФ, личный состав батальонной разведки и бригадной разведки обучал российский инструктор, с его слов, по линии ФСБ РФ», — написал россиянин».



Теги: Россия, Донбасс, оружие, разведка, боевик, ФСБ, ДНР, ЛНР, бронетехника, военная техника, Минобороны, РФ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх