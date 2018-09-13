- Ходаковский рассказал, как Захарченко зарабатывал на «мертвых душах»20:48
- Дешевый "супермегаблокбастер": офицер ВСУ высмеял низкокачественный фейк боевиков "ДНР"20:19
- Портал электронных услуг Пенсионного фонда: как зарегистрироваться и зачем?19:52
- ВСУ дали мощный отпор боевикам, "ДНР/ЛНР" пополнили список потерь19:20
- Пушилин поручил «МГБ ДНР» организовать «госохрану первых лиц» ОРДО18:18
- Как жителям оккупированного Донбасса проголосовать на выборах президента Украины: подробная инструкция от ЦИК17:52
- В Горловке увеличилась «внезапная» смертность17:28
- "Выборы" в ОРДЛО: как могут развиваться события17:08
- В Мариуполе не планируют открывать "Макдональдс"16:50
- "Ты узнаешь это первым", - Бутусов ответил на "цитату года" Пушилина про запрет "диверсионной деятельности" украинских ДРГ16:26
Дешевый "супермегаблокбастер": офицер ВСУ высмеял низкокачественный фейк боевиков "ДНР"
Украинский военный высмеял дешевую постановку террористов для дискредитации ВСУ, украинских спецслужб и добровольческого движения.
Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" напомнил про очередной фейк террористов о нападении СБУ на бойцов "Правого сектора", передает "Диалог.UA".
Боец отметил, что в Сети сразу распознали нелепое творение "Дырлявуда", однако нашлись и те, кто стал активно распространять "ересь" на своих страницах с лозунгами "Власти уничтожают патриотов".
Однако террористы не успокоились и вскоре потешили общественность снимками с нашумевшего "штурма" бойцов Яроша, которые демонстрируют "боевую технику СБУ".
Как выяснилось, "БТРы службы безопасности" оказались техникой саперной роты 1-го армейского корпуса "ДНР", которые засветились во время "патриотической" игры в оккупированном Донецке.
Теги: Донецк, Донбасс, СБУ, БТР, ДНР, боевики, ВСУ, бронетехника, военная техника, фейк
- Боевики «ДНР» стягивают Донецк танки и БТРы
- Боевики «ДНР» подтягивают гаубицы, зенитные установки, БРТы и другое вооружение
- Боевики готовятся наступать: переброска колонны российских БТРов через улицу Артема в Донецке. ВИДЕО
- Боевики "ДНР" гонят тяжелое вооружение в сторону Дебальцево: удалось зафиксировать переброску единиц бронетехники - Тымчук
- В Донецке замечено передвижение техники боевиков «ДНР». Дончане встревожены
- Переполох в "ДНР": проект СБУ "Тебя ждут дома" заманивает "доверчивых" боевиков, обезглавливая гибридную армию РФ, - Басурин
- Ходаковский рассказал, как Захарченко зарабатывал на «мертвых душах»20:48
- Дешевый "супермегаблокбастер": офицер ВСУ высмеял низкокачественный фейк боевиков "ДНР"20:19
- Портал электронных услуг Пенсионного фонда: как зарегистрироваться и зачем?19:52
- ВСУ дали мощный отпор боевикам, "ДНР/ЛНР" пополнили список потерь19:20
- Пушилин поручил «МГБ ДНР» организовать «госохрану первых лиц» ОРДО18:18
- Как жителям оккупированного Донбасса проголосовать на выборах президента Украины: подробная инструкция от ЦИК17:52
- В Горловке увеличилась «внезапная» смертность17:28
- "Выборы" в ОРДЛО: как могут развиваться события17:08
- В Мариуполе не планируют открывать "Макдональдс"16:50
- "Ты узнаешь это первым", - Бутусов ответил на "цитату года" Пушилина про запрет "диверсионной деятельности" украинских ДРГ16:26
- Ходаковский рассказал, как Захарченко зарабатывал на «мертвых душах»20:48
- Дешевый "супермегаблокбастер": офицер ВСУ высмеял низкокачественный фейк боевиков "ДНР"20:19
- Портал электронных услуг Пенсионного фонда: как зарегистрироваться и зачем?19:52
- ВСУ дали мощный отпор боевикам, "ДНР/ЛНР" пополнили список потерь19:20
- Россияне показали на видео захоронение погибших на Донбассе. ВИДЕО18:49
- Пушилин поручил «МГБ ДНР» организовать «госохрану первых лиц» ОРДО18:18
- Как жителям оккупированного Донбасса проголосовать на выборах президента Украины: подробная инструкция от ЦИК17:52
- В Горловке увеличилась «внезапная» смертность17:28
- "Выборы" в ОРДЛО: как могут развиваться события17:08
- В Мариуполе не планируют открывать "Макдональдс"16:50
- Чужие вещи и украшения могут принести несчастье14:12
- Купрянів день 13 вересня: повір’я та прикмети13:53
- Знаки Зодиака с самым тяжелым характером22:35
- Врачи назвали самую вредную позу для сна22:12
- 7 простых привычек, которые защитят ваш дом от ссор и привлекут в него достаток21:00
- Что сделать, чтобы плохая примета не сбылась16:15
- Медики объяснили, почему вредна разогретая пища14:01
- Японский метод лечения водой: самый простой путь к здоровью11:48
- Врачи рассказали, чем грозит отказ от мяса09:00
- Интимная несовместимость различных знаков Зодиака08:30
- Соцсети: в Донецке на ЖД вокзале боевики расстреляли водителя автобуса при проверке докуметов - подробности
- «Мы не знали, чем кончится». Царев сделал неожиданное признание о «новороссии»
- Россия не вернет оккупированный Донбасс Украине: Пушилин рассказал о будущем "ДНР"
- У семьи убитого Захарченко начались серьезные проблемы: могут остаться без имущества
- В Макеевке и Донецке проверки: переписывают номера авто и данные водителя — соцсети
- "Мы хотим есть": доведенные до нищеты жители Луганска вынесли на блошиный рынок последний скарб - кадры
- В Донецке первый резонансный арест после смены главаря "ДНР": на подвал брошен главврач наркологии "ДНР" Цыба
- Убийство Захарченко в Донецке: спутница главаря "ДНР" из больницы впервые рассказала о взрыве. ВИДЕО
- Жители Горловки говорят о большом количестве российских наемников в городе
- Жесткое наступление «ЛДНР» на Донбассе: бойцы ВСУ мощно дали «по зубам» боевикам в ответ