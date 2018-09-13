Дешевый "супермегаблокбастер": офицер ВСУ высмеял низкокачественный фейк боевиков "ДНР"

13.09.2018 20:19

Украинский военный высмеял дешевую постановку террористов для дискредитации ВСУ, украинских спецслужб и добровольческого движения.

Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" напомнил про очередной фейк террористов о нападении СБУ на бойцов "Правого сектора", передает "Диалог.UA".

Боец отметил, что в Сети сразу распознали нелепое творение "Дырлявуда", однако нашлись и те, кто стал активно распространять "ересь" на своих страницах с лозунгами "Власти уничтожают патриотов".

Однако террористы не успокоились и вскоре потешили общественность снимками с нашумевшего "штурма" бойцов Яроша, которые демонстрируют "боевую технику СБУ".

Как выяснилось, "БТРы службы безопасности" оказались техникой саперной роты 1-го армейского корпуса "ДНР", которые засветились во время "патриотической" игры в оккупированном Донецке.