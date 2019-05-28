ЕС ввёл уменьшенные купюры в 100 и 200 евро

28.05.2019 11:30

Со вторника, 28 мая, в странах Европейского Союза введены в обращение новые купюры номиналом 100 и 200 евро. Об этом сообщили в пресс-службе Европейского Центробанка, сообщает MIGnews.com.ua.

Новые банкноты остались того же цвета, что и раньше. При этом их дизайн был немного изменен. Кроме того, купюры сделали немного уже - по размеру банкноты в 50 евро. Это было сделано для того, чтобы купюры легче помещались в кошельках европейцев и чтобы банкоматы смогли их быстрее обрабатывать.

Известно также, что в новых купюрах доработали систему защиты, добавив к ней дополнительные элементы. В частности, на банкнотах нанесены невидимые глазу защитные знаки, которые может считать только машина. Также они содержат новый элемент - голограмму, которая меняется при поворачивании купюры.