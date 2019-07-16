Летающие "диски" и тела пришельцев: составлен план штурма Зоны-51, и будет очень жарко

16.07.2019 17:31

На секретной базе можно найти реальные доказательства существования пришельцев, отметил уфолог. NASA больше не сможет ничего отрицать.

Свидетели уже неоднократно видели странные объекты, похожие на летающие "диски", – космические корабли пришельцев, которые регулярно кружат над Зоной-51. Специалисты уверены, что люди уже давно переняли опыт инопланетян в строительстве летающих тарелок и теперь создают их самостоятельно.

Уфолог заметил, что петиция в поддержку штурма секретной базы США набирает обороты. Всего за 2 дня желающих поддержать инициативу нашлось около 700 000 человек, передает dialog.ua.

При этом, несмотря на то что штурм планируется через несколько месяцев, уже составлен подробный план. О петиции стало известно ранее, она вызвала большую активность в Сети и привлекла много внимания. Уфологи отмечают, что в Зоне-51 можно будет найти не только космические корабли внеземной цивилизации, но и сами тела пришельцев. Эксперты уверены, не только инопланетяне ставят опыты над людьми, но и человечество наблюдает за высшими существами, проводя эксперименты. Штурм Зоны-51 неизбежен, считают сторонники теории заговора. Ранее швейцарский фермер нашел филигранный рисунок на поле, которые сотворили НЛО. Некоторые настроены довольно скептично, утверждая, что если бы операция была реальной, то производилась бы в полной секретности. Теперь же американское правительство осведомлено о захватнических планах и помешает любым попыткам проникновения на секретный объект. Другие все же настроены серьезно. Общественность подчеркивает, что многие желают узнать правду о существовании пришельцев и инопланетных технологиях и сделать эти сведения доступными для всех. Зону-51, по официальной версии, считают секретной военной базой. Настоящая же цель её создания неясна. Более того, достоверно неизвестно, когда именно был построен данный объект, поскольку всё держалось в секрете. Сейчас уфологи хотят положить конец тайнам.