- Летающие "диски" и тела пришельцев: составлен план штурма Зоны-51, и будет очень жарко17:31
- Украина взяла Россию в жесткие тиски: новый удар станет для Москвы катастрофой 11:30
- Депутат Бундестага потребовал от Меркель пройти расширенный медосмотр 17:37
- "Информация на 90%". Обменяют ли Кирилла Вышинского на украинских моряков16:20
- В Турции задержали двоих украинцев за перевозку мигрантов16:38
- «Украина не выживет»: скандальный политолог рассказал о последствиях «распада страны»14:00
- Масштабная катастрофа уничтожает Черное море, ученые подняли тревогу: «скоро исчезнет»12:02
- Эксперты РФ: ВСУ уже настолько сильны, что могут взять Донецк за 2 дня - после этого с Путиным будет покончено 11:22
- США призывают Россию освободить всех украинских политзаключенных – посольство 09:20
- Ученые рассказали, какой будет погода в крупных городах мира через 30 лет21:00
Летающие "диски" и тела пришельцев: составлен план штурма Зоны-51, и будет очень жарко
На секретной базе можно найти реальные доказательства существования пришельцев, отметил уфолог. NASA больше не сможет ничего отрицать.
Свидетели уже неоднократно видели странные объекты, похожие на летающие "диски", – космические корабли пришельцев, которые регулярно кружат над Зоной-51. Специалисты уверены, что люди уже давно переняли опыт инопланетян в строительстве летающих тарелок и теперь создают их самостоятельно.
Уфолог заметил, что петиция в поддержку штурма секретной базы США набирает обороты. Всего за 2 дня желающих поддержать инициативу нашлось около 700 000 человек, передает dialog.ua.
При этом, несмотря на то что штурм планируется через несколько месяцев, уже составлен подробный план. О петиции стало известно ранее, она вызвала большую активность в Сети и привлекла много внимания. Уфологи отмечают, что в Зоне-51 можно будет найти не только космические корабли внеземной цивилизации, но и сами тела пришельцев. Эксперты уверены, не только инопланетяне ставят опыты над людьми, но и человечество наблюдает за высшими существами, проводя эксперименты. Штурм Зоны-51 неизбежен, считают сторонники теории заговора. Ранее швейцарский фермер нашел филигранный рисунок на поле, которые сотворили НЛО. Некоторые настроены довольно скептично, утверждая, что если бы операция была реальной, то производилась бы в полной секретности. Теперь же американское правительство осведомлено о захватнических планах и помешает любым попыткам проникновения на секретный объект. Другие все же настроены серьезно. Общественность подчеркивает, что многие желают узнать правду о существовании пришельцев и инопланетных технологиях и сделать эти сведения доступными для всех. Зону-51, по официальной версии, считают секретной военной базой. Настоящая же цель её создания неясна. Более того, достоверно неизвестно, когда именно был построен данный объект, поскольку всё держалось в секрете. Сейчас уфологи хотят положить конец тайнам.
Теги: США, Донбасс, инопланетянин, НЛО, космический корабль, летающая тарелка, пришельцы, штурм, петиция
- Объявлена операция: "Поймай "тарелочку"
- "Мы вскоре узнаем, что не одиноки во Вселенной"
- НЛО. Осенний марафон летающих чудес
- Хорошая новость для любителей НЛО: ученые рассказали, где можно увидеть инопланетян наверняка и столкнуться с ними чуть ли не нос к носу
- "Теперь чаще смотрю на небо". Так говорят люди, которым довелось столкнуться с НЛО
- В США женщина сняла на видео пришельца в своем доме (ВИДЕО)
- Под Авдеевкой погиб боец ВСУ Дмитрий Лисовол15:52
- В Харцызске обнаружены тела двух мужчин: причина смерти неизвестна15:10
- Боевики «ДНР» заставили пожилого мужчину пройти по минному полю14:52
- ВСУ разнесли все позиции и склады боевиков "ДНР" у Горловки: блестящая операция 53-й бригады14:31
- «Все переполнено, мест нет»: в ОРДО заявили о большом числе отдыхающих в Седово14:09
- «Власти ДНР» грозят штрафами за отказ от регистрации транспортных средств в «МРЭО ДНР»13:28
- Убит еще один защитник Украины - ВСУ заставили армию РФ поплатиться за преступные атаки12:31
- Главарь «ДНР» Денис Пушилин издал «указ» о проведения «переписи населения»12:09
- Тука рассказал о ситуации с двойными пенсиями жителей ОРДЛО 11:46
- Под Мариуполем отдыхающая женщина потеряла троих детей11:03
- Летающие "диски" и тела пришельцев: составлен план штурма Зоны-51, и будет очень жарко17:31
- Под Авдеевкой погиб боец ВСУ Дмитрий Лисовол15:52
- Тарифы за голос: Как кандидат Рыбак скупает избирателей в Торецке15:33
- В Харцызске обнаружены тела двух мужчин: причина смерти неизвестна15:10
- Боевики «ДНР» заставили пожилого мужчину пройти по минному полю14:52
- ВСУ разнесли все позиции и склады боевиков "ДНР" у Горловки: блестящая операция 53-й бригады14:31
- «Все переполнено, мест нет»: в ОРДО заявили о большом числе отдыхающих в Седово14:09
- Гороскоп на 15-21 июля: кого ожидает горькое разочарование13:50
- «Власти ДНР» грозят штрафами за отказ от регистрации транспортных средств в «МРЭО ДНР»13:28
- Астролог предупредил украинцев о страшных последствиях разрушительного затмения 13:09
- Тарифы за голос: Как кандидат Рыбак скупает избирателей в Торецке15:33
- Гороскоп на 15-21 июля: кого ожидает горькое разочарование13:50
- Астролог предупредил украинцев о страшных последствиях разрушительного затмения 13:09
- Украина взяла Россию в жесткие тиски: новый удар станет для Москвы катастрофой 11:30
- Украинцы стали первыми жертвами новейшей бомбы: накануне третьей мировой10:46
- Маков день - что можно, а что нельзя делать 16 июля10:31
- Рейтинг сквалыг: самые скупые мужчины по знаку Зодиака10:15
- Путин шантажирует Зеленского: «политики вынуждены считаться»09:09
- Гороскоп на 16 июля: Скорпионы будут провоцировать людей, а Рыб ждут острые диалоги08:35
- Заболеваемость корью в Украине продолжает падать20:20
- У жительницы Киева отобрали квартиру за большой долг
- Нибиру уничтожила Венеру: на очереди Земля, ученые ошарашили открытием
- "Нафтогаз" назвал июльскую цену на газ для населения
- Украинцам кардинально изменили выдачу пенсии и субсидий: что необходимо знать
- "ДНРовцы" нашли новую "подставу" с паспортами РФ: "Тупик какой-то! Вы что, издеваетесь?”
- Расшифровано древнее пророчество из Библии: когда воцарится хаос и наступит конец человечества
- Эксперты РФ: ВСУ уже настолько сильны, что могут взять Донецк за 2 дня - после этого с Путиным будет покончено
- Скандал вокруг НБУ набирает обороты: украли не только купюру в 1000 грн:
- "Поговорим отдельно": Кличко получил от Зеленского жесткий втык
- Медреформа Супрун обернулась провалом, ситуация критическая: «тысячи деклараций аннулируют»