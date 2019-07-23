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Соловьева сенсационно разоблачили: как пропагандист Путина оказался резидентом НАТО. ВИДЕО
В России разоблачили одного из "карманных" пропагандистов Владимира Путина Владимира Соловьева, который имеет вид на жительство во "вражеской" Италии. Главного пропагандиста Кремля Владимира Соловьева словили на наличии итальянского вида на жительство на "загнивающем Западе", передает "Диалог.UA". Информация разлетелась по социальным сетям с различными подробностями.
"Ранее он в "156-й раз для идиотов" уверял, что не имеет ничего, кроме российского паспорта. В Европе итальянец Соловьев на личном Maybach за 15 млн ездит в синагогу, где лгать запрещают Тора и раввин", - сообщает канал "Футляр для виолончели". Кроме того, зафиксировано, что резидентами НАТО также являются дочери Соловьева София Бетина и Эмма Эстер Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал целое видеорасследование.
В частности, Навальный показал страницу из паспорта Соловьева, рассказав о привилегиях путинского пропагандиста в стране НАТО. "То что вы видите сейчас, это вид на жительство в Итальянской Республике, выданный гражданину Соловьеву Владимиру Рудольфовичу и пяти его детям", - заявил оппозиционер.
Теги: Россия, Донбасс, пропаганда, разоблачение, Владимир Соловьев
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