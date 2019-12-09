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Активистки Femen устроили "антипутинскую" акцию под Елисейским дворцом (ВИДЕО)

09.12.2019 16:00
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Активистки Femen устроили "антипутинскую" акцию под Елисейским дворцом (ВИДЕО)

Активистки женского движения Femen вышли с протестом под Елисейский дворец в Париже, где вот-вот должна начаться встреча лидеров "нормандской четверки", сообщает Телеканал новостей «24».
Две обнаженные по пояс девушки пытались прорваться к воротам дворца, через которые организован пропуск журналистов.
Активистки скандировали лозунг "Stop Putin's War!"(Остановите войны Путина). Лозунг был продублирован на телах девушек. Кроме того, одна из девушек держала в руках транспарант с надписью "Welcome Putin The War Leader" (Приветствуем Путина – лидера войны).



Теги: Путин, Париж, протест, Femen
 
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