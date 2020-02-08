Зеленский призвал премьер-министра Италии закрыть офисы "ДНР" и "ЛНР"

08.02.2020 09:00

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Риме обсудил с премьер-министром Итальянской Республики Джузеппе Конте общеполитические вопросы, в частности закрытия офисов "ДНР" и "ЛНР", а также дело нацгвардейца Виталия Маркива. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Глава государства.

"Я обратился к Премьер-министру с тем, чтобы были закрыты незаконные офисы "ДНР" и "ЛНР", которые открылись в нескольких городах Италии", - сказал Глава государства в комментарии СМИ.

Также обсудили дело бойца Нацгвардии Украины Виталия Маркива, заключенного в Италии.

"Я понимаю, что премьер-министр не может влиять на итальянский суд. Но я показал подробно, что там произошло, на каком расстоянии он был от места убийства. И что мы должны забрать парня", - сообщил Президент.