В России - 14 новых случаев заражения коронавирусом

15.03.2020 13:00

Россия по состоянию на субботу зафиксировала 59 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки было выявлено 14 новых случаев заражения, сообщает телеканал 112 Украина.

В том числе, 9 новых случаев было зарегистрировано в Москве, 1 в Московской области, 1 в Санкт-Петербурге, 2 в Кемеровской области, 1 в Калиниградской области.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил россиян минимизировать поездки за границу из-за распространения коронавируса.