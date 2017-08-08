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В России отдали приказ: Донбассу грозит ядерное заражение
Решение о затоплении на Донбассе шахты Юнком с ядерными отходами было принято при участии российских геологических организаций, которые проводили там обследование.
Об этом написал в блоге блогер Фашик Донецкий.
"Кузбасский бассейн угольный под боком кстати в РФ есть, но это ничего не значит. Это просто совпадение и происки массонов. Ну не могут ж асвабадитили асвабаждать полурусских ватанов от работы, они не такие. Итак, что мы имеем: русские оккупанты лишают русскоговорящих коллаборантов работы и убирают конкурента", - пишет он.
Оккупанты "рубают" очередную шахту на металлолом, отмечает блогер.
"В Кремниевой Долине все в шоке и готовятся перенимать опыт русских бизнесменов. В Европе паника, все с финансовых бирж увольняются, бо бабло можно рубить в русском стиле и быстро: приехал в чужую страну, насрал, заводы сдал на металл, шахту попилял на металл и затопил. И поехал с краденным унитазом домой. Во как люди работают, не то что Сименсы всякие", - иронизирует он.
Россия сознательно ведет к экологической катастрофе, предполагает Фашик.
"Вообще русская саранча в кирзачах способна на все. С 30 июня 2017 года шахта Юнком уже затапливается. Холопы города, в котором расположена шахта с капсулой с радиоактивными отходами, выходили на стихийный митинг даже и требовали не допустить прекращения откачки воды. Но кто ж холопов будет слушать?" - добавил он.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, шахта, загрязнение, заражение
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