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Президент Кыргызстана отправил в отставку правительство и ввел войска в Бишкек

09.10.2020 17:00
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Президент Кыргызстана отправил в отставку правительство и ввел войска в Бишкек

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков своим указом ввел на территории города Бишкек режим чрезвычайного положения (ЧП). В столицу республики водят войска, передает Цензор.НЕТ.
"Вести чрезвычайное положение на территории города Бишкек Кыргызской Республики на период с 20.00 часов 9 октября 2020 года до 08.00 часов 21 октября 2020 года", - говорится в указе.
Как отмечается в документе, режим ЧП вводится "в связи со сложившейся ситуацией, сопряженной с насилием и угрозой жизни и здоровью людей, возникшей в результате массовых беспорядков".
Президент Кыргызстана также назначил заместителя министра внутренних дел республики Алмазбека Орозалиева комендантом города Бишкек на период введения чрезвычайного положения.
Указом также в Бишкеке вводятся: особый режим въезда и выезда граждан; комендантский час; запрет отдельным гражданам покидать на установленный срок свой дом (квартиру), либо место временного проживания; запрет массовых мероприятий, акций, митингов и собраний; особый режим работы предприятий; запрет на увольнения рабочих и служащих по собственному желанию; контроль за средствами массовой информации; особые правила пользования связью; ограничения на движение транспортных средств и пр.
Ранее глава Кыргызстана отправил в отставку премьера и все правительство.



Теги: Кыргызстан, Бишкек, чрезвычайное положение, отставка, правительство
 
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