В Нагорном Карабахе возобновились боевые действия

13.12.2020 09:00

Азербайджан и Армения 12 декабря обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на оборонные ведомства обеих стран.

Так, в Министерстве обороны Армении заявили, что Азербайджан возобновил «активные наступательные действия» в районе населенных пунктов Хин Тахлар и Хцаберд в Нагорном Карабахе, а армянские силы приняли «соразмерные действия» в ответ.

В то же время в Минобороны Азербайджана заявили, что Армения совершила «провокационные действия на освобожденных территориях Азербайджана», нарушив режим прекращения огня, и что Вооруженные силы Азербайджана приняли ответные меры.