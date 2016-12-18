Ликвидация Донбасса или Сказ о том, что всех поимели как лохов. И возвращать оккупированную территорию под контроль Украины не собирается никто

18.12.2016 07:19

Активист Семен Кабакаев написал заметку https://www.facebook.com/kabakaevsemen/posts/1739446626376420

Немного процитирую:

"Пособники оккупантов выжимают последнее из трупа советского углепрома. Права на протест у шахтеров нет - забастовщики с основной по добыче «Холодной балки» были уволены с «волчьим билетом» - их ни одна шахта не возьмет на работу.

При всем этом совершенно не понятна позиция властей Украины. По непроверенным данным уголь на ТЭС поступает через фирму-прокладку за 40% отката от выручки Макеевугля.

Энергетический уголь идет в зачет за потребленную электроэнергию, остальное ДТЭК списывает в убыток."

Статья Кабакаева очень быстро была растащена по социальным сетям. Вконтакте очень живо обсудили

А теперь я расскажу немного сверх того, что написал Семен Кабакаев. Сначала для тех, кто живет на оккупированной территории: вас поимели, говоря языком "блатных" - "поимели как лохов". Угольная промышленность обречена - это общеизвестный факт. Даже те, кто сомневался уже протрезвели и всё поняли.

А не написал Семен Кабакаев о том, как, кому, и каким образом попадает уголь на Трипольскую, Змиевскую ТЭС, на предприятиях украинских олигархов по обе стороны линии разграничения. "Роттердамский" уголь из шахт Донбасса непрерывным потоком каждую ночь движется эшелонами по 50 вагонов через станции Ясиноватая и Горловка на территории Украины. Иногда случаются простои из-за повреждения ж.д. полотна. После восстановления движения иной раз за ночь проходит до 100! таких эшелонов.

Весь энергетический уголь из шахт, которые находятся на неподконтрольной территории, попадает на те ТЭС на подконтрольной территории, которые так и не были переведены на другие марки угля от заграничных поставщиков. Даже химлаборатория из Макеевки сопровождает поставки угля до конечного потребителя - Змиевской и Трипольской ТЭС. В течение ноября эшелоны угля заполняли склады Трипольской ТЭС под Киевом, в декабре - Змиевской под Харьковом. Риторический вопрос любителям "зради" или "перемоги": это коррупция на самом высоком уровне, или всё нормально?

Идем дальше. По слухам с оккупированной территории "Макеевуголь" работает через фирму-прокладку. Та берет себе от 30 до 40% за услуги "крышевания". Буквально вчера мелькнула информация со слов скандального депутата БПП Онищенко о 20 долларах с каждой тонны угля. Это тот самый "Роттердам+". Даже при Кучме откат за крышу был максимум 8 долларов с тонны. У команды "рішучих" реформаторов сильно возрос аппетит. Это уже поддержка терроризма или нет?

Говорящие головы из телевизора непрерывно рассказывают, как они решительно готовы бороться с поддержкой терроризма на оккупированных территориях. Жители этих территорий постоянно преследуются. Провезти 10 кг сала или мяса через КПВВ - это контрабанда. 20 поездов по 50 вагонов угля за ночь - это что?

Малоуважаемые "патриоты", те кто говорит: "так вам и надо", "сами виноваты", - вам тепло и светло в Киеве? Так это отчасти потому, что уголь с шахт уже летит в топку Трипольской ТЭС. Передавайте привет Ахметову и прочим. Это благодаря ему сейчас у вас такие тарифы. В цену угля заложена и кровь убитых солдат и мирных граждан. Призывая отделить неподконтрольные территории вы точно также попадаете под определение сепаратистов. Вы ничем не лучше тех, кто бегал на референдум и кричал "Путин памаги". Они это делали по собственной глупости и под влиянием агрессивной пропаганды российских оккупантов, а вас обманывают ваши же избранники - депутаты и чинуши.

Кто же крышует поставки угля с оккупированных территорий, кто все эти люди? Это наши реформаторы, миротворцы! Зачем им прекращение войны - незачем! Бесправные рабы-шахтеры под надсмотром пособников оккупантов добывают уголь почти забесплатно. Нерентабельные шахты уже затоплены, а те, что ещё кое-как держатся - работают с нарушениями всем мыслимых норм и правил техники безопасности. Деньги за поставленный уголь в чемоданах попадают в чьи руки? А что тут такого? Ничего личного - только бизнес. СБУ, МВД, олигархи и отдельные депутаты ВРУ сделали очень выгодный бизнес вокруг минского договорняка.

Я с самого начала помогаю в борьбе с российской оккупацией, но сейчас возникает вопрос: кто-то вообще собирается возвращать оккупированные территории под контроль Украины?

Источник Архив журналиста