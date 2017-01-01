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Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО
Журналисты Радио Свобода сняли интересный материал о том, как сегодня живут люди в Стаханове, Брянке и Первомайске, которые находятся под контролем боевиков ЛНР. В домах нет отопления, трубы промерзают и лопаются, канализация затапливает подвалы, коммунальное хозяйство полностью развалено. В квартирах люди греются электрообогревателями, а некоторые устанавливают буржуйки.
Виноваты в данном случае не только сепаратисты. Развал коммунального хозяйства в Стаханове, Брянке и прилегающих к ним городах наступил еще до войны, благодаря «крепким хозяйственникам» из Партии регионов, которые управляли этими городами. Местные СМИ много раз поднимали эти проблемы, но на ситуацию это так и не повлияло. Разумеется, после прихода ЛНР и краха экономики все стало еще хуже.
Еще в 2012-2013 гг в Стаханове и Брянке вообще упразднили систему центрального отопления и решили помогать людям переходить на индивидуальное отопление. Вот статья за 2012 год, в которой описывали этот больной для Стаханова вопрос.
Мэр Стаханова Борисов, который в 2014 году оказался сепаратистом и активно помогал бандитам захватить власть в городе, закрывал котельные одну за другой. Взамен котельных людям обещали помочь деньгами на установку индивидуального отопления. Но, конечно же, не помогли. А теперь на это тем более нет денег.
Шикарная ситуация. Криворукие мудаки, которые не могли починить трубы, чтобы в подъезды из подвалов не текло говно, решили. что смогут построить целую республику. Конец оказался немного предсказуем.
Недавно я уже писал о феномене крепких хозяйственников и сравнивал ситуацию в городах Донбасса с тем, как развивается небольшой городок Долина в Ивано-Франковской области, где никаких «крепких хозяйственников» (в классическом смысле) нет. В Донецкой и Луганской областях, где годами безраздельно правила Партия регионов, города всегда выглядели очень запущенно. Но люди все равно продолжали голосовать за несостоятельных, бездарных руководителей, в руках которых коммунальное хозяйство постепенно деградировало.
Теперь бывшие «регионалы» превратились в государственных деятелей «республик» и продолжают свою разрушительную деятельность уже под новыми флагами. Те же самые люди, которые уничтожали Донбасс в предыдущие годы, теперь рассказывают, что «во всем виновата Украина». При этом, они предпочитают не уточнять, что Украиной в Донбассе всегда тоже были они.
В том же Стаханове после прихода ЛНР «мэром» был назначен Сергей Жевлаков, который руководил городом почти все 2000-е годы, и доводил до цугундера коммунальное хозяйство и электротранспорт. И если раньше его хотя бы теоретически можно было не переизбрать на выборах, то теперь нет и этой возможности. Жевлаков был властью в Стаханове с 2002 года. Тысячи кретинов пошли на войну за «русский мир», убивали людей и сами были покалечены и убиты, и все ради того, чтобы он просто просто поменял флаги и портреты руководителей у себя в кабинетах. Далекого Порошенко в Киеве жителям Стаханова ругать и ненавидеть гораздо проще, чем своего местного феодала.
Вместо Украины теперь республика, только говно в подвалы все равно как текло, так и течет.
Источник блог Дениса Казанского.
Теги: Донбасс, Стаханов, коммунальное хозяйство, ЛНР
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