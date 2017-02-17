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Брокер Форекс: как найти лучший сервис?
Вместе с популяризацией биржевых спекуляций, многие пользователи хотят попробовать себя в торговле на фондовой или валютной бирже. Если речь идет о валютах, то это, конечно же, Форекс. Прибыль на бирже формируется за счет движения курсов валют. На практике это выражено правилом – купил дешевле, продал дороже. Если сделал правильный прогноз, то можешь получить некий процент прибыли, если прогноз неправильный – потерял депозит. При этом доступ к этой бирже в теории есть у каждого.
Тем не менее, для того чтобы участвовать в торгах на Форекс, необходимо иметь в распоряжении огромный капитал. Для самостоятельного независимого участия вы должны оперировать суммами с пятью-шестью нулями в долларах. По понятным причинам далеко не у всех, кто хочет бы попробовать себя в трейдинге, эти деньги есть.
Однако и с меньшим капиталом выйти на биржу Форекс возможно. Для этого потребуются посреднические услуги брокерских компаний. Брокер берет комиссионные со сделок, заключенных трейдерами, а взамен дает им выход на биржу. Казалось бы, все просто, но есть подводные камни. Как выбрать брокерскую контору?
Во-первых, следует внимательно изучить условия сотрудничества, включая комиссионные сборы. Дело в том, что не всегда комиссии брокера ограничиваются спредом. Некоторые брокеры взимают дополнительные комиссии за ввод или вывод средств, за совершенную сделку, за большое количество сделок и так далее. Крайней внимательно изучите договор, соглашения о рисках и все остальные бумаги. Желательно, чтобы ваши деньги хранились не на оффшорах.
Во-вторых, по понятным причинам следует избегать, так называемых, брокеров-кухонь, которые дают лишь иллюзорный выход на биржу Форекс. На самом деле трейдеры, которые попадают в такие кухни, работают с котировками, которые брокер дает им сам, основываясь на своих интересах. В случае денежных потерь трейдерами брокер тайно забирает эти деньги себе. Доказать в этом случае что-то практически нереально.
Даже если условия сотрудничества вас устраивают, и брокер действительно работает с котировками с реальной биржи Форекс, следует проверить то, насколько удобно с ним работать. Кроме всевозможных способов ввода и вывода средств со счета брокер должен предоставить удобную торговую платформу, причем для новичков важно наличие демо счета. Кроме того, важно иметь под рукой контакты адекватной службы поддержки, которая придет на помощь в любое время суток.
Теги: брокер, FOREX, заработок
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- Главарь "ДНР" Захарченко снова озвучил свои амбициозные планы13:04
- Генштаб озвучил потери украинских военных за время АТО12:52
- Жительница оккупированной Луганщины пострадала от российских "защитников"12:45
- Брокер Форекс: как найти лучший сервис?12:40
- Захарченко и Плотницкий собрались помогать жителям Украины12:31
- В "армиях ЛДНР"процветает дезертирство - около 20 процентов финансирования идет "мертвым душам"12:25
- Брокер Форекс: как найти лучший сервис?12:40
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