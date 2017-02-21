Все рубрики раздела
- 10 привычек, способных изменить жизнь16:31
- Весенний авитаминоз: 6 необычных признаков того, что вам не хватает витаминов16:19
- 50 заданий для подростков: в сети запустили альтернативу «Синему киту»13:58
- 10 причин, почему нужно регулярно высыпаться09:10
- Масленица-2017: блины для Украины «взлетели» в цене на 20-25%07:15
- Детские суициды из-за «групп смерти»: советы родителям от киберполиции19:45
- Масленица: обычаи на каждый из дней17:40
- Гематоген - корисна альтернатива шоколаду08:10
- Что делать, если кто-то «перебрал»: тактика ликвидации алкогольного отравления07:49
- Из-за легализации паспортов ЛДНР Украина рискует получить начало широкомасштабной войны15:37
Чем имбирь полезен для женщин: ТОП-3 уникальных свойства
Пара капель имбирного масла на 5 мл крема или маски делают его отличным подтягивающим и омолаживающим средством
О пользе имбиря для иммунитета известно многим, но о том, что он также обладает необходимыми свойствами для красоты женщин, знает Лиза.
Корень имбиря богат витаминами A, C, B1, B2, аминокислотами, микро- и макроэлементами и другими полезными веществами.
1. Против лишних килограммов
Этот продукт способствует улучшению обменных процессов в организме и хорошо выводит токсины. Чашка горячего имбирного напитка за полчаса до еды поможет похудеть, замедлить процессы старения, уменьшить менструальные боли.
2. Для кожи
Эфирные масла имбиря стимулируют приток крови, помогают улучшить цвет кожи и ее тонус, избавиться от жирного блеска. Пара капель имбирного масла на 5 мл крема или маски делают его отличным подтягивающим и омолаживающим средством. Учтите, что чувствительная кожа может "испугаться" жжения.
3. Для волос
Полезные вещества, содержащиеся в корневище, помогают улучшить питание волосяных луковиц, улучшить кровообращение, рост и структуру волос. Немного сока из мелко натертого корня или три капли имбирного масла добавьте в маску для волос – и это поможет справиться с такими проблемами как повышенная жирность кожи головы, перхоть, выпадение волос. Противопоказание – повышенная чувствительность кожи головы.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, здоровье, польза, имбирь
- В «ЛДНР» ветеранам Великой Отечественной хотят выплатить по 10 тысяч рублей17:15
- КП «Вода Донбасса» запустило Донецкую фильтровальную станцию15:40
- В «гумконвое» из РФ заметили совсем не «мирную» машину14:15
- В Мариуполе подожгли катафалк. Пострадало еще 6 авто (ВИДЕО)13:41
- У ОБСЄ категорично проти визнання "документів" "Л/ДНР"13:25
- Разведка: в рядах боевиков растут небоевые потери13:00
- Блокада Донбасса: власть озвучила свои требования11:40
- Боевики вывели из строя военных10:28
- Блокада Донбасса: Два «оккупированных» завода Ахметова останавливают работу10:02
- Ситуация на КПВВ в зоне АТО: Марьинка опять "лидирует"09:30
- Чем имбирь полезен для женщин: ТОП-3 уникальных свойства19:18
- Біля українського парламенту тривають протести19:02
- Блокада Донбасса: соседи предложили помощь Украине18:48
- Джоан Роулинг призвали разместить беженцев в своих особняках18:32
- В США могут оправдать Фирташа – судья18:14
- Америке дорисовали «лишний» штат18:00
- СБУ разоблачила схему фиктивной легализации российских граждан в Украине17:47
- Софійську площу в Києві "закрили" від "автонахаб"17:30
- В «ЛДНР» ветеранам Великой Отечественной хотят выплатить по 10 тысяч рублей17:15
- Президент Алиев пояснил скандальное назначение своей жены17:00
- 10 привычек, способных изменить жизнь16:31
- Весенний авитаминоз: 6 необычных признаков того, что вам не хватает витаминов16:19
- 50 заданий для подростков: в сети запустили альтернативу «Синему киту»13:58
- 10 причин, почему нужно регулярно высыпаться09:10
- Масленица-2017: блины для Украины «взлетели» в цене на 20-25%07:15
- Детские суициды из-за «групп смерти»: советы родителям от киберполиции19:45
- Масленица: обычаи на каждый из дней17:40
- Гематоген - корисна альтернатива шоколаду08:10
- Что делать, если кто-то «перебрал»: тактика ликвидации алкогольного отравления07:49
- Из-за легализации паспортов ЛДНР Украина рискует получить начало широкомасштабной войны15:37
- Порошенко готовит ответный шаг на указ Путина о документах "ЛДНР"
- Сначала указ, затем будут официально введены войска РФ - журналист об оккупированном Донбассе
- В Докучаевске начались страшные бои: первые подробности
- США предложили Украине помочь полностью заблокировать «ЛДНР»
- Чеченский батальон сил АТО предложил уникальный шанс больно отомстить России за признание "паспортов" "ДНР": для Кремля это станет ударом
- Во вторник утром решится судьба блокады Донбасса
- Экс-разведчик: Ситуация на пределе. Назревает третий Майдан
- Семенченко: Блокаду Донбасса «зачистят» 23 февраля
- Все на Майдан: кто сегодня будет «взрывать» Киев
- Из-за легализации паспортов ЛДНР Украина рискует получить начало широкомасштабной войны