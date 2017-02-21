Чем имбирь полезен для женщин: ТОП-3 уникальных свойства

21.02.2017 19:18

Пара капель имбирного масла на 5 мл крема или маски делают его отличным подтягивающим и омолаживающим средством

О пользе имбиря для иммунитета известно многим, но о том, что он также обладает необходимыми свойствами для красоты женщин, знает Лиза.

Корень имбиря богат витаминами A, C, B1, B2, аминокислотами, микро- и макроэлементами и другими полезными веществами.

1. Против лишних килограммов

Этот продукт способствует улучшению обменных процессов в организме и хорошо выводит токсины. Чашка горячего имбирного напитка за полчаса до еды поможет похудеть, замедлить процессы старения, уменьшить менструальные боли.

2. Для кожи

Эфирные масла имбиря стимулируют приток крови, помогают улучшить цвет кожи и ее тонус, избавиться от жирного блеска. Пара капель имбирного масла на 5 мл крема или маски делают его отличным подтягивающим и омолаживающим средством. Учтите, что чувствительная кожа может "испугаться" жжения.

3. Для волос

Полезные вещества, содержащиеся в корневище, помогают улучшить питание волосяных луковиц, улучшить кровообращение, рост и структуру волос. Немного сока из мелко натертого корня или три капли имбирного масла добавьте в маску для волос – и это поможет справиться с такими проблемами как повышенная жирность кожи головы, перхоть, выпадение волос. Противопоказание – повышенная чувствительность кожи головы.

Источник: segodnya.ua