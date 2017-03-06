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Что хотят получить украинки в подарок на 8 Марта — опрос

06.03.2017 20:20
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Что хотят получить украинки в подарок на 8 Марта — опрос

Украинские женщины в опросе рассказали, что хотели бы получить в подарок на 8 Марта

Об этом Politeka сообщили в Киевском международном институте социологии.

Украинки рассказали, что ждут от своих мужчин цветов, ювелирных украшений и романтических путешествий.

«Согласно результатам опроса, первые шесть подарков, которые хотели бы получить женщины — это цветы, забота и внимание, ювелирное украшение, романтическое путешествие, туалетная вода или духи и косметика, деньги», — отметили в КМИС.

Так 27% украинок ожидают получить цветы, а 12% опрошенным ничего не надо, кроме заботы и внимания.

Драгоценностей хотят 7% украинских женщин. А 6% девушек нужно от своих вторых половинок романтическое путешествие. На косметику, духи рассчитывают 5% респондентов.

Кроме того, в качестве подарка 5% украинок хотят получить деньги.

Также 8% женщин сообщили, что у них нет мужчины, от которого они бы ждали подарков на 8 Марта.

Ранее  Politeka сообщала, как украинцы готовятся к празднику 8 Марта.



Теги: Донбасс, праздник, подарки, 8 марта
 
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