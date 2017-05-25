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ТОП 3 рецепти від бородавок

25.05.2017 13:28
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ТОП 3 рецепти від бородавок

Як позбутися бородавок рецептами народної медицини? Детальніше читайте у "Країні Здоров'я".

Бородавки виникають, як тільки в організм потрапляє вірус папіломи, найчастіше схильні до цього недугу діти. Причиною можуть стати різні фактори:

дрібні подряпини, шкірні порізи;
рясне потовиділення на ділянках ніг, рук, пахв, де і виникають бородавки;
розвиток неврозу вегето-судинного характеру;
падіння імунітету.

Якщо своєчасно не почати лікування папілом, вони можуть розростатися в розмірах, приносити дискомфорт, а при попаданні в них інфекції - гноїтися, тим самим розносячи інфекцію по всьому організму.

Як же позбутися від бородавок народними методами?
Найбільш поширені методи - це використання природних антисептиків. А що ж може бути краще цибулі та часнику? Позбутися від бородавок на шиї, підошвах ніг можна натираючи ділянки тіла кашкою з цих інгредієнтів.

Як же позбутися від бородавок народними методами?

Закривати оброблені ділянки не можна, щоб не отримати опік, повторювати процедуру кілька в раз день, до повного зникнення наросту. При висипаннях і алергічних проявах важливо залишити процес лікування таким способом.

Прекрасно допомагає впоратися з папіломами мед, алое, сік подорожника. Досить на проблемну ділянку шкіри наносити регулярно ложку теплого меду, разом з кашкою тертої цибулі.

Сік алое допоможе позбутися від висячих бородавок, для цього потрібно взяти листок рослини, зібрати з нього м'якоть, додати в ємність половину ложки свіжого цибульного соку. Наносити на шкіру кожні дві години.

Щоб позбутися від плоских папілом, можна застосувати сік подорожника, подрібнити листя в ступі і з'єднати з кашкою цибулі. Класти рясним шаром на уражену ділянку до повного оздоровлення шкірних покривів.

Для усунення плоских папілом, якими заражаються діти в дошкільному віці можна спробувати сік горобини, цей склад підвищує імунітет і насичує організм корисними мікроелементами.



Теги: Донбасс, здоровье, рецепт, бородавка
 
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