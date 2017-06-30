Невероятная история возвращения на Луганщину спустя 76 лет

30.06.2017 07:43

Во время Второй мировой войны, пропало без вести огромное количество как военных так и мирных жителей. Узнать правду о том, что произошло на самом деле, с каждым годом становиться все труднее. Однако, данная статья расскажет не придуманную историю о том, как спустя 76 лет, родные узнали правду об исчезнувшем во время Второй мировой войны военном летчике.

Севрюк Иван Иванович, родился в городе Кременная, Луганской области в 1918 году. После окончания техникума, у молодого юноши, было стремление летать и вскоре, он поступил на учебу летчиком-истребителем в «Чугуевское военное училище». После окончания училища Иван вернулся в родной город. Здесь, в городском доме культуры, он познакомился и сдружился со своей будущей женой - Ниной. Внимательный, заботливый и культурный юноша быстро завоевал сердце девушки и в апреле 1941 они сыграли свадьбу.

Сразу после свадьбы, молодой летчик получил назначение в «26 истребительный полк противовоздушной обороны», на аэродроме Горелово под Ленинградом. В Кременной у военнослужащего осталась беременная жена. Получив служебную комнату, летчик написал жене телеграмму, в которой сообщил о том, что у него есть жилье, попросил собрать вещи и переезжать к нему. Супруга не успела выехать в Ленинград – началась война. «Если бы она поехала, кто знает, выжили бы мы или нет…» - говорит родной сын Ивана Ивановича. Спустя пару месяцев после начала войны, новости от Ивана Ивановича перестали приходить. В конечном итоге, семья летчика получило письмо, в котором говорилось, что он пропал без вести, во время выполнения боевого задания. Такие письма во время войны были не редкость. Мало кто знает, где на самом деле погибли их родственники. Семья Севрюков получила ещё два таких письма. С фронта не вернулся брат Нины и отец Ивана Ивановича.

Спустя 76 лет, в июне 2017 года во время плановых работ по поиску незахороненных бойцов был случайно обнаружен военный самолет времен Второй мировой войны. На месте крушения образовалась воронка, заполненная болотной жижей. Обломок за обломком вынимали и тщательно анализировали историки и эксперты. После того как был найден технический номер, определить принадлежность самолета было просто.

Согласно документам самолет принадлежал летчику Севрюку Ивану Ивановичу. 26.09.1941 вел воздушный бой в районе Синявино, уходил в сторону Шлиссельбурга, с боевого задания не вернулся, пропал без вести. И-16 № 521А252 мотор М-25А № 197116.

Историки отыскали и журнал боевых донесений, где был отмечен бой, в котором вероятно и погиб летчик: Журнал боевых донесений 7 ИАК ПВО с 24.09. по 02.10.1941. В 15:38 - 16:35 2 И-16 и 2 И-153 из 26 ИАП под командованием политрука Баранова в районе патрулирования между поселками 2 и 4 встретили группу Ме-109 и Ме-115 до 20-ти самолетов двумя группами которые имитировали между собой воздушный бой. Наши самолеты заметив противника пошли в атаку. Противник, увидев наши самолеты и разделившись на группы по 3-4 самолета, пошел в атаку на наши самолеты. В результате на один самолет приходилось по 3-4 самолета противника. В результате боя младший лейтенант Севрюк на И-16 ушел в сторону Шлиссельбурга и с задания не вернулся. Летчики наблюдали, что 2 Ме-109 снизу и сзади атаковали самолет мл. л-та Севрюк. Группа противника собралась и ушла в сторону Тосно. Из района Мга велся огонь СП.

Семья военного долгое время вела поиски информации, однако, они не увенчались успехом. Одной из причин неудачи стало то, что фамилия Ивана Ивановича была искажена в военных списках. Его сын проживает в Кременной, и он был рад узнать, наконец, правду о героически погибшем отце. Останки летчика вскоре передадут на родину в Кременную, где семья похоронит советского солдата с должными почестями.

Источник Трибун.