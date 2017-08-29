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Паспорт на переоформлении: Как пересечь линию разграничения
Жители неподконтрольной территории Донбасса, подавшие паспорт гражданина Украины на вклеивание фотографий по возрасту, могут временно пересекать линию разграничения по пропуску и выданной в миграционных службах справке.
Об этом свидетельствуют изменения, внесенные во «Временный порядок контроля за перемещением лиц через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей», которым регулируется процесс пересечения украинских контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения.
Основная проблема касалась пересечения КПВВ во время вклеивания фото в паспорт по достижению 25 и 45 лет, т.к. этот процесс сейчас занимает около двух месяцев и у граждан возникала масса проблем (необходимо было где-то жить, за что-то жить, а пересечь линию разграничения без паспорта было невозможно).
Сейчас, согласно пункту 5.1 раздела V «Осуществление контроля при въезде на временно неконтролируемую территорию и выезде из нее», граждане, которые сдали паспорт на вклеивание фотографии, могут до возвращения паспорта пересекать линию разграничения по пропуску и справке Государственной миграционной службы о сдаче документов и получении паспорта.
Приводим пункт 5.1 дословно и в полном объеме:
5.1 Контроль за переміщенням через лінію зіткнення осіб та транспортних засобів у визначених пунктах здійснюється уповноваженими співробітниками підрозділів, що здійснюють державний контроль:
- громадян України (окрім осіб, залучених до проведення АТО) – за умови пред’явлення будь-якого документа, що посвідчують особу (відповідно до пп.1 п.2 Положення про прикордонний режим, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року № 1147), дозволом фізичної особи;
- осіб, які народились у 1998 році і пізніше та оформлюють паспорт громадянина України або здійснюють вклеювання до паспорта громадянина України зразка 1994 року фотокартки по досягненню 25- чи 45- річного віку, – за умови пред’явлення довідки Державної міграційної служби України (далі – ДМСУ) про здачу документів та отримання паспорта (додаток 4);
- іноземців та осіб без громадянства – за паспортним документом та дозволом фізичної особи.
У разі надання громадянином документу про посвідчення особи, що звільнилась з місць позбавлення волі на тимчасово неконтрольованій території, упродовж трьох діб, після відповідної перевірки Національної поліції та ДМСУ, надається довідка (копія форми 1 щодо підтвердження громадянства та отримання паспорту громадянина України) для подальшого пропуску його на підконтрольну територію України.
Источник Знамя индустрии.
Теги: Донбасс, оформление, паспорт, линия разграничения
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