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Шкідливі продукти - причина втоми
Уникайте їжі, яка призводить до швидкої втоми Детальніше у "Країні Здоров'я"
1. Коньяк і гіркі настоянки на травах.
Часто їх радять для бадьорості. Насправді, якщо ви вип'єте один із цих напоїв під час обіду, ви відчуєте утому та занепад сил. Якщо ж махнути стопочку на сон прийдешній, ефект буде протилежним. Міцні алкогольні напої погано взаємодіють із гормоном сну - вони викликають сонливість, що не розслаблює. Ваш сон буде глибоким навіть після невеликої кількості міцного спиртного, але неповноцінним, тому що мозку не буде вистачати кисню.
Якщо ж ви хочете розслабитися за вечерею, краще випийте келих червоного вина, що допоможе зняти напругу та спазми судин.
2. Солодке.
Усі солодкості викликають підвищення рівня глюкози в крові, що потім різко падає. Ви відчуєте занепад сил. А це значить, що якщо ви утомилися і хочете перекусити, краще обійтися без солодкого та булочок. Краще з'їжте просто шматок чорного або зернового хліба з маслиновою олією (до речі, це найшвидший спосіб швидко вгамувати голод).
3. М'ясо індички.
Індичка є дієтичним м'ясом, але в ній містяться білки, що володіють релаксуючим ефектом. З'ївши на обід грудинку індички, ви можете відчути утому та сонливість, так що краще цю страву готувати на вечерю. Перед нічним сном ці її властивості будуть дуже навіть до речі.
4. Борошняне.
Ця категорія продуктів діє на людський організм таким же чином, як і солодке - викликає стрибки глюкози.
До того ж, продукти із клейковиною розбухають у шлунку, через що в тілі з'являється важкість і вам хочеться трохи прилягти.
5. Смажене.
Смажена їжа сутужніше та довше всього переварюється організмом. На це йдуть великі витрати енергії і тому ви почуваєте утому.
Теги: Донбасс, здоровье, вред, продукты
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