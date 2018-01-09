С Рождеством тебя, сепар

09.01.2018 21:21

“Дорогой” простой сепар! Простой, еще не успевший натворить больших бед, попавший по заблуждению, или от безысходности – в замес “ополченец”.

Удивишься, но я хочу поздравить тебя с Рождеством.

Чутких” братьев”, приехавших к тебе “на помощь”, убежденных отморозков и убийц – не буду. Строевая служба ада расстроится. Это их контингент. Штатный.

А тебя, потерявшегося – поздравлю.

Не скрою, я бы тебе и подарков прислал – для доходчивости. И с колядками бы пришел, жесткими и убедительными. Но перемирие с Минском надо соблюдать.

Тем более Рождество – время милосердия. Вы конечно сильно поубавили во мне милосердия за эти четыре года.

Но, не поверишь – еще осталось.

Поэтому, поздравляю тебя! Надеюсь, что в этот день, по вашей же глупости – никого из вас не убьют. Я имею ввиду тебя, и прочих простых парней, которые толком не знают – зачем они попали в этот трэш.

Законченых, убежденных уродов, и “гостей” – и в Рождество с этой земли убирать не грех. Как чертей заблукавших на празднике.

А тебе я хочу пожелать прозрения. Ты ведь, где-то там, внутри, чувствуешь, чем это все в конце концов закончится? И что тебя жестко кинули – тоже смутно, но давно – догадываешься.

Сравниваешь, как жил, и как живешь. И главное – чем.

Тебя ведь обещали пересадить с лодки на крейсер. А пересадили на китайский надувной матрас. Который травит изо всех щелей с веселыми бульками. И уже задница намокает. А скоро он утонет, и ты отправишься за ним. Не сразу. Сначала у тебя будет время понять, пожалеть, и уйти на дно хапнув злого разочарования вместе с водой.

Поэтому – сделай это сейчас. Еще не поздно.

Помилования “пакетом по площадям” не будет. Тем более – мгновенного прощения.

Особенно, если ты уже во многом поучавствовал, чтобы на это надеяться.

Но многих отпустят авансом. Многих, чуть позже, каждого в свой срок.

Потому, что в нормальной, цивилизованной, занимающейся своим благом стране – так и происходит. Так принято у нормальных людей, живущих по человечески, и по закону.

Все это уже было раньше,и все так и заканчивалось. Заблудших, рано или поздно прощали.

Самыми крайними тебя простят те, кого ты пытался убить. Или родственники тех, кого убили твои “коллеги”. Но потом простят. Потому, что мы нормальная страна, состоящая из нормальных людей. Именно поэтому, все закончится в нашу пользу.Именно поэтому – у тебя еще есть шанс.

Кто-то, конечно, не простит никогда. И имеет на это право.

Но альтернатива – так себе. В противном случае, количество “не простивших” будет огромным.И придется всю жизнь “жить убегая”. Если она будет, жизнь.

Это непростой путь. Но в альтернативе – либо смерть, либо мыкание по непонятным местам. Между людьми, которым ты абсолютно похрен. Которые презирают тебя. Для которых ты будешь всегда чужим.

Тут ситуация тоже не сахар. Раны должны зарости. Время должно вылечить.И ты должен будешь тоже доказать – что ты уже здоров. Просто – нормальной жизнью, доказать.

Тогда все будет нормально. И жизнь наладится.

И даже я, возможно, когда нибудь сяду с тобой за стол – чтобы просто повспоминать. Осторожно повспоминать.

Так было всегда и в любой земле. Кто бы что сейчас не говорил. И так будет.

Но для этого надо хорошо подумать, окончательно прозреть, и решить для тебя – что дальше.

Скоро, неизбежно, придет время агонии. Когда тебя либо погонят вперед, чтобы утилизировать свидетелей. Либо бросят как протухшее мясо, с приказом – “стоять до конца”.

Потому, что тебя уже использовали, и дальше ты не нужен,и даже опасен.

А мне, или кому-то из побратимов – придется тебя убить. И так будет.

Или еще хуже -ты останешься бесполезным калекой. Умереть государство людей тебе не даст. И содержать будет – не сомневайся.

Но каждый день, в дерьме и немощности,ты будешь вспоминать – у тебя был другой путь. Трудный, но куда более счастливый.

Оглянись вокруг – оно того стоит? Оглянись назад – что за тобой, кто за тобой?

Сытым бандюкам, сидящем на воздушном шарике “государств”, ты не нужен – они надеются, что им будет куда свалить, и там будет хлебно (кстати зря).

А “братья” тебя списали давно. Ты им не нужен там, у них. Ты им и у себя не шибко нужен. А скоро будешь нужен только мертвым.

И тогда, в этом “скоро” – эта цель совпадет с такой же нашей. И для тебя все закончится.

Поэтому, сейчас самое время все обдумать и решить.

Рождество. А Бог всегда давал право на раскаяние и прощение. Подумайоб этом.

Подумай, как ты будешь поступать сейчас и в ближайшем будущем.

Тут жизнь – непростая. но по восходящей. И много шансов.

Там – еще более непростая смерть. Или жизнь, которая не жизнь. И в которой жалеешь, что не смерть.

Поэтому – с Рождеством тебя! Загляни в глаза Богу. Как в детстве – ощути все без взрослого мусора в голове.

Скоро придется принимать решения. Пусть они станут для тебя спасительными.

Пусть простит меня Бог – я пока не желаю тебе ничего хорошего. Кроме прозрения. И прощу ли я тебя когда-нибудь – не знаю. Это зависит от тебя.

Но у тебя будет шанс на это, на все остальное, и на нормальную жизнь. У тебя, и тем более, у твоей семьи.

Поэтому, Боже – дай им прозрения и сил поступить правильно.

С Рождеством тебя, сепар. Надеюсь – сегодня тебя не убьют.

P.S. Кто из вас не поймет, кому поздно, или бесполезно – по христиански мне вас жаль. Но придем мы за вами обязательно, и не сомневаясь. С радостью придем.

Автор: Позывной Лентяй

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