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Путину просто уже делать нечего: Москва не хочет забирать себе "ЛНР" и "ДНР" из-за острой нехватки денег - российский политолог
Российский политолог Дмитрий Орешкин предполагает, что президент РФ Владимир Путин не имеет финансовых возможностей для эскалации войны на Донбассе.
Российские войска не продвинутся назад, а украинские войска не начнут присоединение или возвращение Донбасса. Существенное движение, скорее ,принесет авторам больше негатива, чем позитива. Если Путин пойдет в атаку, он получит еще один цикл санкций, ослабление внутреннеполитических позиций, передает "НВ". Второй раз в одну и ту же реку войти нельзя – вторичное присоединение Донбасса российское население не обрадует. Если Порошенко пойдет в атаку, то он не получит поддержку Запада – будут только жертвы и трудности с финансированием. Ни Путину, ни Порошенко идти на серьезные операции неинтересно. Будет обмен взаимными обвинениями, будут обстрелы через линию разделения, будут террористические акты и диверсии – все что угодно. Но большой войны не будет, потому что она не нужна ни тому, ни другому в их ситуации. Интерес Путина заключается в том, чтобы Запад и весь мир восприняли изменившую политическую ситуацию с присоединением Крыма и подвешенным статусом Донбасса как норму. И вернулись на этом фоне к тому, что раньше называлось business as usual. Путину просто уже делать нечего. Он сидит и ждет, пока Запад примирится с этой ситуацией. А выходя из того, что Западу нужна российская нефть и еще что-либо, им удобно вести политику business as usual. Украина тоже пересидит-перетерпит – ничего с ней не произойдет. И Донбасс, наверное, и дальше будет в таком подвешенном состоянии как Республика Северного Кипра или Нагорный Карабах. Естественно, что никогда руководство пострадавшей страны не признает этого факта, и агрессивная страна, присоединившая себе кусок, не уступит. Вопрос в том, когда и как Путин будет это дело переваривать – пока ему нелегко, ведь ресурсов не хватает. Что касается миссии Волкера - Суркова. Кто такой теперь Сурков? После того, как он вместе с Волкером выстраивал систему отношений, опираясь на подписавших Минские соглашения Плотницкого и Захарченко, вдруг оказывается, что Сурков вообще не контролирует ситуацию. Вдруг оказывается, что Плотницкий, всенародно избранный, олицетворяющий демократию и все такое, ушел, когда какие-то силовики дали ему пинка. И кто теперь руководит ЛНР? С кем теперь договариваться? И вообще, какой вид теперь у Суркова, которого даже никто не проинформировал о том, что происходит? По аппаратным позициям Суркова нанесен серьёзный фундаментальный удар. Представьте себя на месте Волкера: какой смысл обсуждать реальные шаги с Сурковым, если ситуацию контролирует не он, а какие-то неизвестные люди то ли с Лубянки, то ли из Яснева. Во всяком случае – не из администрации президента. Да, Сурков и Волкер будут встречаться. Волкер будет задавать Суркову неприятные вопросы, а тот найдет, что ответить. И ситуация будет вяло продолжаться. Понятно, что из-за нехватки ресурсов Москва не хочет забирать себе "ЛНР" и "ДНР", но подписывать соглашение о возврате их Украине она тоже не станет.
Источник Диалог.ua
Теги: Донбасс, Путин, деньги, ДНР, ЛНР
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