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Снегирев рассказал, почему до сих пор не подписана "формула Штайнмайера"
Сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев отмечает: после обмена пленными Путин как бы показал, что он может быть договороспособен. И теперь выставляет свои условия. При этом количество обстрелов на Донбассе увеличилось, есть погибшие украинские военные. Россия снова нагнетает ситуацию. Об этом сообщает replyua.net, ссылаясь на "24 канал".
Снегирев комментирует, что Москва снова демонстрирует, что последнее слово за ней. Путину нужна имплементация "формулы Штайнмайера" на бумаге, которую сейчас украинская сторона допустить не может. Согласно формуле, стороны конфликта одновременно и параллельно должны выполнять пункты договоренностей: сначала Украина должна принять закон о выборах на Донбассе, а затем развести войска и провести выборы; после их признания ОБСЕ Донбассу нужно предоставить особый статус; потом предусмотрен полный вывод незаконных вооруженных формирований из оккупированных регионов и возвращение Украине контроля над границей.
Эксперт считает, что разведение войск вблизи Станицы Луганской может привести к получению контроля России над Счастинской ТЭЦ, которая обеспечивает электричеством, как оккупированные районы, так и подконтрольные Украине территории. Золотое – "подбрюшье" луганского промышленного треугольника: Рубежное–Северодонецк–Лисичанск. Предприятия в этих населенных пунктах де-факто тоже могут оказаться под контролем пророссийских террористов. А Петровское – прямая дорога на Мариуполь.
Теги: Донбасс, Путин, война, конфликт, ДНР, ЛНР
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