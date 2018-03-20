Все рубрики раздела
- 20 марта: Какой сегодня праздник12:39
- Семь признаков того, что ты употребляешь слишком много сахара21:55
- Пять "домашних" рецептов при хроническом бронхите18:32
- Весеннее равноденствие 20 марта: как загадать желание15:25
- Самые опасные мужчины по знакам зодиака14:22
- Скажите где у вас морщины и я скажу какие у вас проблемы со здоровьем09:10
- Пониженное артериальное давление: чем оно опасно08:50
- Не покупайте сыр, если увидите такую надпись на упаковке08:10
- Законы притяжения денег по трансерфингу08:05
- Сезон весенних овощей: эксперт дала совет, как уберечься от нитратов07:10
20 марта: Какой сегодня праздник
Международный день счастья. Утвержден резолюцией ООН в 2012 году. Интересно, что инициатива учреждения Международного дня счастья поступила из небольшой горной страны — Бутана (Bhutan). Считается, что жители Королевства Бутан являются самыми счастливыми людьми в мире — чемпионами по коэффициенту Валового Национального Счастья, которым измеряется национальное благосостояние граждан.
День Земли. Основателем этого Дня считается известный американский общественный деятель Джон Мортон, который в 1840-х годах развернул кампанию по посадке деревьев и кустарников, в рамках программы бережного отношения к окружающей среде каждого гражданина страны. Теперь во многих уголках мира в этот принято высаживать растения. Одним словом, украшать и преображать землю.
День весеннего равноденствия. В этот день свет и тьма разделяются поровну. В давние времена, когда не было календарей, весну определяли по солнцу. Считалось, что именно с этого дня начинаются обновления в природе: первый весенний гром, набухание почек на деревьях, буйное прорастание зелени. День весеннего равноденствия особо почитался и в языческой вере. Считалось, что в этот день в годичном круговороте Весна, олицетворяющая собой оживление и возрождение природы, приходит на смену Зиме.
Международный день без мяса. Во многих странах в этот день магазины и рестораны отказываются от продажи мяса, а активисты пропагандируют вегетарианство, а также идеи сострадания животным и защиты окружающей среды.
Именины отмечают Анна, Антонина, Василий, Евгений, Евдокия, Екатерина, Емельян, Ефрем, Ксения, Мария, Надежда, Николай, Павел.
Источник Знамя индустрии
Теги: Донбасс, праздник, счастье
- «Совок головного мозга»: Жебривский похвастался перед жителями разрушенной Красногоровки «успехами» в работе13:46
- Без отопления! В Луганске многоэтажки превратились в ледники13:12
- СБУ разоблачила банду, переоформлявшую квартиры жителей Донецка на боевиков12:34
- Наконец-то! Из Мариуполя в Киев будет ходить новый комфортный поезд. ВИДЕО11:29
- Жизнь в оккупации: «Зачем нужны праздники с такими ценами?»11:15
- Опозорился перед хозяином из Кремля: "грамотей" Захарченко отправил Путину письмо-поздравление со смешными ошибками11:08
- Боевики сорвали перемирие на донецком направлении: ранен военный09:51
- Ситуация в пунктах пропуска утром 20 марта09:12
- “Только прошла ротация, а тут сразу бац”, - волонтер рассказал о неприятностях, снова настигнувших террористов на Светлодарской дуге09:05
- "И будут ручки с ножками на месте": боевики из Донецка после мощной "ответки" от ВСУ боятся забирать раненых террористов - подробности08:35
- «Совок головного мозга»: Жебривский похвастался перед жителями разрушенной Красногоровки «успехами» в работе13:46
- «Россия же помогает «ДНР»: из РФ выдворяют сторонницу боевиков ОРДЛО13:28
- Без отопления! В Луганске многоэтажки превратились в ледники13:12
- Путин готовится начать новую войну по "схеме Донбасса" в центре Европы: в США назвали страну, которая станет новой жертвой Москвы12:47
- 20 марта: Какой сегодня праздник12:39
- СБУ разоблачила банду, переоформлявшую квартиры жителей Донецка на боевиков12:34
- Украинский военный задержан за продажу деталей танков12:22
- Наконец-то! Из Мариуполя в Киев будет ходить новый комфортный поезд. ВИДЕО11:29
- Жизнь в оккупации: «Зачем нужны праздники с такими ценами?»11:15
- Опозорился перед хозяином из Кремля: "грамотей" Захарченко отправил Путину письмо-поздравление со смешными ошибками11:08
- 20 марта: Какой сегодня праздник12:39
- Семь признаков того, что ты употребляешь слишком много сахара21:55
- Пять "домашних" рецептов при хроническом бронхите18:32
- Весеннее равноденствие 20 марта: как загадать желание15:25
- Самые опасные мужчины по знакам зодиака14:22
- Скажите где у вас морщины и я скажу какие у вас проблемы со здоровьем09:10
- Пониженное артериальное давление: чем оно опасно08:50
- Не покупайте сыр, если увидите такую надпись на упаковке08:10
- Законы притяжения денег по трансерфингу08:05
- Сезон весенних овощей: эксперт дала совет, как уберечься от нитратов07:10
- Неожиданно: один из донбасских КПВВ сегодня шокировал очередями
- Соцсети сообщают о проблемах на выезде из Донецка в сторону Курахово
- Донетчина сегодня протестовала
- Часть Донецка перекрыта: "громко" хоронят боевика
- Донбасс: опубликованы полезные сведения о пересечении линии соприкосновения
- В Красногоровке восстали против решения областной власти
- Ходаковский заявил, что богатые бегут из Донецка, но там появилась новая "каста"
- Хуг сообщил хорошие и плохие новости с Донбасского фронта
- Танки и САУ в ОРДЛО: шокирующие факты и российский "прокол"
- Боевики "ЛНР" требуют развода у Станицы Луганской