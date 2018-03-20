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20 марта: Какой сегодня праздник

20.03.2018 12:39
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20 марта: Какой сегодня праздник

Международный день счастья. Утвержден резолюцией ООН в 2012 году. Интересно, что инициатива учреждения Международного дня счастья поступила из небольшой горной страны — Бутана (Bhutan). Считается, что жители Королевства Бутан являются самыми счастливыми людьми в мире — чемпионами по коэффициенту Валового Национального Счастья, которым измеряется национальное благосостояние граждан.
День Земли. Основателем этого Дня считается известный американский общественный деятель Джон Мортон, который в 1840-х годах развернул кампанию по посадке деревьев и кустарников, в рамках программы бережного отношения к окружающей среде каждого гражданина страны. Теперь во многих уголках мира в этот принято высаживать растения. Одним словом, украшать и преображать землю.
День весеннего равноденствия. В этот день свет и тьма разделяются поровну. В давние времена, когда не было календарей, весну определяли по солнцу. Считалось, что именно с этого дня начинаются обновления в природе: первый весенний гром, набухание почек на деревьях, буйное прорастание зелени. День весеннего равноденствия особо почитался и в языческой вере. Считалось, что в этот день в годичном круговороте Весна, олицетворяющая собой оживление и возрождение природы, приходит на смену Зиме.

Международный день без мяса. Во многих странах в этот день магазины и рестораны отказываются от продажи мяса, а активисты пропагандируют вегетарианство, а также идеи сострадания животным и защиты окружающей среды.
Именины отмечают Анна, Антонина, Василий, Евгений, Евдокия, Екатерина, Емельян, Ефрем, Ксения, Мария, Надежда, Николай, Павел.

Источник Знамя индустрии



Теги: Донбасс, праздник, счастье
 
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