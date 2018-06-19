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Кому нельзя пить молоко

19.06.2018 14:15
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Кому нельзя пить молоко

Молоко - очень питательный и полезный для организма продукт. В нем содержатся практически все важные микро- и макроэлементы, которые принимают участие в образовании ферментов, гормонов, витаминов, формировании костной ткани, обновлении крови, деятельности мозга. Но существую некоторые противопоказания, при которых пить молоко противопоказано. 
1. Людям с непереносимостью лактозы. Обычно она выражается в двух формах - в виде лактозной недостаточности (дефицит фермента для усвоения молока) и в виде аллергии на белок коровьего (или козьего, овечьего и других видов) молока
2. Молоко - довольно калорийный продукт, поэтому его не рекомендуют пить людям с лишним весом, особенно в сочетании с медом и сахаром.
3. Тем, кто страдает от болезней пищеварения, нарушения обменных процессов, болезней почек или мочевой системы с образованием особого рода камней и песка.
4. Молоко необходимо ограничить людям после 50 лет, так как в этом возрасте оно может спровоцировать развитие или прогрессирование атеросклероза. Дело в том, что в молоке содержится миристиновая кислота, которая способствует накоплению в организме липопротеидов низкой плотности, играющих важную роль в развитии этой болезни. Читай также: Важно знать: какие продукты нейтрализуют лекарства
5. Людям с заболеваниями, при которых наблюдается повышенное выделение слизи, например, при бронхите.
6. Коровье молоко противопоказано детям до года, так как оно может вызвать серьезные аллергические реакции.
Источник from-ua.



Теги: Донбасс, молоко, вред
 
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