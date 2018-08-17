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Почему нельзя прощать обидчика просто так
Утверждение, что умение искренне просить прощение и прощать своего обидчика делает человека лучше, известно всем. Обиды, которые постепенно накапливаются в душе способны отравить жизнь человека, сделать его озлобленным. Умение прощать от чистого сердца, помогает достичь взаимопонимания с окружающими. Такому человеку намного легче найти гармонию в собственной жизни. Следует помнить, что искреннее прощение, умение пройти этот эпизод в жизни сохраняет здоровую психосоматику человека, не дает возможности развиваться различным болезням.
Специалисты в области психологии, разрабатывающие тренинги для самосовершенствования уверены, что человека нужно прощать, если он осознал собственную ошибку, сделал что-то, чтобы исправить ситуацию.Ситуация, в которой прощение было получено просто так — пагубно действует на самого человека. Она дает ему уверенность во вседозволенности. Постепенно у таких людей стираются моральные границы, они считают, что должны поступать так, как им выгодно и удобно. О чувствах других людей задумываться им становиться несвойственно. Постепенно это развращает. Кроме того, если Вы прощаете человека тогда, когда он не стремиться получить его, это приводит к убеждению, что с Вами можно поступать подобным образом и Ваши личные границы можно нарушать как вздумается.
Человек, искренне умеющий попросить прощение, достигает такого же духовного развития, как и Вы. Он понимает важность раскаяния.
Если раскаяния не наступает, то следует попросить прощения только у себя, за то, что Вы позволили так с собой поступить. Следует попросить прощения у Господа за того человека, которому недостает мудрости увидеть собственную ошибку, признать ее и исправить. Попросите у Бога прощение за чувство гнева, которое руководило Вами в некоторой степени. После осознания собственных ошибок, искреннего раскаяния, Вы сможете найти внутреннее умиротворение.
Большинство мужчин с детства привыкли, что получают похвалу от близких, значимых людей после того, как сделали что-то. Слова одобрения редко звучат без повода. По поводу прощения здесь должно действовать такое же правило. Мужчина, обидевший Вас, должен доказать не только словами, но и соответствующими действующими, что он раскаялся. Если Вы простите его просто так, у него возникнет внутреннее противоречие, кроме того, он постепенно привыкнет, что может обижать Вас и каждый раз будет получать прощение без какого-либо труда.
Не зацикливайтесь на ошибках, научитесь прощать окружающих, искренне извиняться и каяться перед Богом. Это принесет внутреннее очищение и сделает Вашу жизнь лучше.
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на rashpil.pw
Теги: Донбасс, психология, обида, прощение
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