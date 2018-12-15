Українські заробітчани втікають до Франції: кому і скільки платять

15.12.2018 11:01

Українські заробітчани знайшли собі роботу і в одному з найдорожчих міст у світі, у Парижі

Українці тисячами їдуть за кордон, аби знайти там роботу з більш достойною платнею.

Чоловіки найчастіше йдуть працювати на будівництво, а жінки – нянями або ж прибиральницями. Знайшли роботу українці і у Франції.

«Наші чоловіки у Франції працюють на будівництві, ремонтних роботах, в день отримують від 50 євро. Жінки частіше отримують погодинну оплату – від 8 євро за годину», – розповіла Наталя, яка вже другий рік живе у Франції.

Зазначається, що серед українських заробітчан зустрічаються і ті, хто працює перукарями, манікюрницями, фотографами.

Париж – дороге місто. Квартиру тут можна зняти від 16 тисяч гривень за місяць, це в гірших районах чи далеко від центру або ж за зовсім невеличке житло.

У Парижі є навіть квартири загальною площею 9 квадратних метрів, і це вже з кухнею, душем і туалетом. Місячний проїзд на всі види транспорту коштує 2 250 грн, а одноразовий білет – 64 грн.

«Якщо говорити про продукти харчування, то масло можна купити і за 1 євро. Помідори в середньому коштують від 48 до 64 гривень, яблука до 96 гривень», – додала Наталя.

Вона додала, що іноді дешевше буває придбати вже готову французьку страву, ніж приготувати борщ.

Источник politeka