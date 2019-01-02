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Китайские медики подсказали, как быстро избавиться от похмелья

02.01.2019 17:04
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Китайские медики подсказали, как быстро избавиться от похмелья

Если вы не хотите страдать от похмелья слишком долго, то не пытайтесь бороться с ним с помощью алкоголя. 

Накануне новогодних праздников многие не только готовили богатый стол, но и искали рецепты от утреннего похмелья. 

На помощь пришли ученые из Китая, которые нашли эффективное средство от данного «недомогания», пишет Хроника.инфо со ссылкой на vsviti.

Во время празднования люди не всегда могут рассчитать свои силы и довольно часто употребляют чрезмерное количество алкогольных напитков. Как известно, после этого на утро самочувствие достаточно плохое.

На помощь решили прийти ученые из университета Сунь Ятсена в Гуанчжоу (Китай). В результате проведенного ими исследования установлено, что самым простым и быстродействующим средством является газированная вода с лимонным соком. Именно такое простое средство способен свести к минимуму концентрацию ацетальдегида, значительно увеличивается в организме человека во время чрезмерного употребления алкоголя.

Оказалось, что газировка выступает катализатором фермента, который помогает усваивать, расщеплять и выводить побочные продукты алкоголя из организма.

Кроме того, китайские специалисты подчеркнули, что похмелье обусловлено не только злоупотреблением алкогольных напитков, но и достаточно медленными процессами их усвоения.



Теги: Донбасс, Китай, похмелье, медики
 
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