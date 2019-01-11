Когда и как принято убирать новогоднюю елку: приметы и традиции

11.01.2019 20:15

По народному поверью, убрать новогоднюю елку нужно до Крещения, а вот по феншуй дерево должно простоять до февраля, пишет zerkalo.

Когда нужно убирать елку?

Считается, что до Крещения из дома необходимо убрать все символы рождественских праздников и украшения. До праздника нужно провести генеральную уборку в квартире, выкинуть елку, мусор и ненужные вещи.

По традиции феншуй до февраля новогодняя елка должна быть в доме. Это связано с празднованием китайского Нового года. Так как живая елка может не дожить до этого периода, то рекомендуют на ее месте поставить высокий цветок. Это позволит сохранить положительную энергетику в доме.

По народным приметам разбирать елку нужно тогда, когда:

кончики веток становятся коричневыми — значит, дерево накопило отрицательную энергию,

с веток каждый день падают игрушки — значит, домовой развлекается.

Как правильно убрать елку?

Искусственная ель

Украшения нужно сложить в коробки, электрические гирлянды смотать без перегибов, мишуру лучше убрать в вакуумный пакет, чтобы они занимали меньше места при хранении.

Живая ель

Во время снятия игрушек будут осыпаться иголки. Поэтому советуют расстелить газеты, убрать ковры и потрясти ствол, чтобы упали иголки. После нужно снять игрушки, обернуть дерево в ненужную простынь, вынести на улицу.

Источник: https://from-ua.com