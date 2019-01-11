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Когда и как принято убирать новогоднюю елку: приметы и традиции
По народному поверью, убрать новогоднюю елку нужно до Крещения, а вот по феншуй дерево должно простоять до февраля, пишет zerkalo.
Когда нужно убирать елку?
Считается, что до Крещения из дома необходимо убрать все символы рождественских праздников и украшения. До праздника нужно провести генеральную уборку в квартире, выкинуть елку, мусор и ненужные вещи.
По традиции феншуй до февраля новогодняя елка должна быть в доме. Это связано с празднованием китайского Нового года. Так как живая елка может не дожить до этого периода, то рекомендуют на ее месте поставить высокий цветок. Это позволит сохранить положительную энергетику в доме.
По народным приметам разбирать елку нужно тогда, когда:
кончики веток становятся коричневыми — значит, дерево накопило отрицательную энергию,
с веток каждый день падают игрушки — значит, домовой развлекается.
Как правильно убрать елку?
Искусственная ель
Украшения нужно сложить в коробки, электрические гирлянды смотать без перегибов, мишуру лучше убрать в вакуумный пакет, чтобы они занимали меньше места при хранении.
Живая ель
Во время снятия игрушек будут осыпаться иголки. Поэтому советуют расстелить газеты, убрать ковры и потрясти ствол, чтобы упали иголки. После нужно снять игрушки, обернуть дерево в ненужную простынь, вынести на улицу.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, новый год, елка, приметы, традиции
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