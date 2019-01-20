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Отказ от завтрака: ученые рассказали о последствиях
Диетологи неоднократно заявляли о том, что завтрак является самым важным приемом пищи в течение всего дня. Как передает replyua.net, диетологи отмечают, что завтрак должен быть плотным, и именно этот приём пищи влияет на вес человека. Однако ученые из Университета Цукуба выяснили, что завтраки никак не влияют на массу тела.
Специалисты установили, что отказ от завтрака может привести к резкому уменьшению количества энергии. Также они рассказали, что если человек следит за уровнем глюкозы в крови, то он обязательно повысится, несмотря на отказ от завтрака. Также в ходе исследования ученые выяснили, что особенно важным утренний приём пищи является для пожилых людей. Отказ от завтрака негативно повлияет на сердечно-сосудистую систему, а также может привести к скачкам давления.
Было установлено, что у пожилых людей, отказывающихся от утреннего приема пищи, в течение всего дня давление было очень высоким. Специалисты советуют выбирать для завтрака различные каши, фрукты, а также орехи. Именно эти продукты заряжают энергией на весь день. Кроме того, ученые настоятельно рекомендуют сделать завтрак самым калорийным приёмом пищи в течение дня.
Теги: Донбасс, последствия, завтрак, отказ
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