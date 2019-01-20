Все рубрики раздела
- Приметы на 21 января: что категорически нельзя делать21:03
- Отказ от завтрака: ученые рассказали о последствиях13:17
- Черная невеста по знаку Зодиака: кому не видать женского счастья12:57
- Иванов день 20 января: чего категорически нельзя делать10:35
- Названа каша, способная заменить мясо17:00
- Эти продукты врачи советуют включить в ежедневный рацион15:47
- Любители одиночества: кто из Знаков Зодиака не терпит компании13:03
- Крещение Господне: что категорически нельзя делать в этот день11:40
- Ученые выяснили, откуда берется шизофрения09:45
- Железные леди: самые сильные женщины по знаку Зодиака08:45
Приметы на 21 января: что категорически нельзя делать
21 января в народном календаре восточных славян получило название Емельян - накрути буран, Емельяны Перезимники или Василисы зимние, пишут Подробности.
В это время окончательно прощались со Святками. Женщины после 21 января могли вернуться к ткачеству и прядению.
В первой половине было принято ходить в гости и рассказывать интересные истории. Отсюда и пошла поговорка: "Мели Емеля, твоя неделя".
В этот день было принято приглашать в гости кумовьев и угощать их. Считалось, что это принесет крепкое здоровье крестнику. Сначала подавали холодное (холодец из рыбы, квас, мясо и яйца), затем - щи или суп из потрохов, лапшу с мясом или молоком. Главным блюдом была гречневая каша, но прежде чем её подать угощали пшенной. В самом конце трапезы подавали сладкий пирог.
Кумовья, собираясь в гости, покупали полотенце и брусок мыла. Презенты вручали хозяйке дома со словами: "Вот тебе, кума, мыльце да белое белильце для крестника". Мыло использовали при первом же купании.
Верили, что в этот день можно излечить людей, страдающих от застарелой лихорадки. Для этого использовали траву Петров-крест чешуйчатый.
В календарной обрядности после Емельянова дня наступало некоторое затишье. Мясное изобилие на столе заканчивалось.
Приметы на 21 января
По ветру определяли погоду: если с юга дует, то летом часто будут грозы.
По погоде дня предсказывали август: снег - последний месяц лета будет дождливым, солнечный день - жарким.
Если 21 января метель, то в дорогу лучше не отправляться, потому что вьюга на Емельянов день считается особенно опасной.
Окна в доме запотели - к оттепели.
Человек, заболевший в этот день - скоро поправится.
Если за окном мороз, то потеплеет нескоро.
Иней на стогах - к дождливому лету.
Теги: Донбасс, праздник, приметы
- Как отмечают Первомай в разных странах мира: с субпродуктами на палочках под сакурой и барбекю на балконе
- Фотособытия недели (6-12 мая): Открытия памятников, кубков и сезона урожая
- Иностранцы и дончане: главные различия
- В США подняли Государственный флаг Украины (ВИДЕО)
- Как 116 миллионов американцев отпраздновали Хэллоуин-2013 (ФОТО + ВИДЕО)
- Реформа образования, повышение "минималки" и ураганы в США: итоги недели в цифрах и событиях
- Возле кафе в Мариуполе открыли стрельбу: двое раненых19:41
- На Донбассе НВФ глушили беспилотник ОБСЕ19:12
- Донецк превращают в свалку. Местные жители публикуют свежее фото18:39
- В Париж едут боевики "Пятнашек": командир бригады "ДНР" пообещал подкрепление "желтым жилетам"18:08
- Дончане жалуются, что им приходится ездить в маршрутках под дулом автомата17:39
- Обстрелы есть, а фронт не движется! Конфликт на Донбассе по всем стандартам является замороженным17:23
- Украинский блогер опроверг популярный фейк «ЛДНР»16:09
- Якою творчою людиною і патріоткою України була жінка, що померла у черзі на КПВВ під Зайцевим15:47
- В Донецке ребенка чуть не убил обвалившийся козырек подъезда15:30
- В Донецке массовое отравление в "Аквапарке"14:58
- Приметы на 21 января: что категорически нельзя делать21:03
- На Закарпатье мужчина случайно выстрелил себе в голову и умер20:41
- В поезде "Укрзализныци" упала верхняя полка, придавив женщину внизу20:15
- Возле кафе в Мариуполе открыли стрельбу: двое раненых19:41
- На Донбассе НВФ глушили беспилотник ОБСЕ19:12
- Донецк превращают в свалку. Местные жители публикуют свежее фото18:39
- В Париж едут боевики "Пятнашек": командир бригады "ДНР" пообещал подкрепление "желтым жилетам"18:08
- Дончане жалуются, что им приходится ездить в маршрутках под дулом автомата17:39
- Обстрелы есть, а фронт не движется! Конфликт на Донбассе по всем стандартам является замороженным17:23
- Пенсионная реформа: кто остался без пенсии17:06
- Приметы на 21 января: что категорически нельзя делать21:03
- Отказ от завтрака: ученые рассказали о последствиях13:17
- Черная невеста по знаку Зодиака: кому не видать женского счастья12:57
- Иванов день 20 января: чего категорически нельзя делать10:35
- Названа каша, способная заменить мясо17:00
- Эти продукты врачи советуют включить в ежедневный рацион15:47
- Любители одиночества: кто из Знаков Зодиака не терпит компании13:03
- Крещение Господне: что категорически нельзя делать в этот день11:40
- Ученые выяснили, откуда берется шизофрения09:45
- Железные леди: самые сильные женщины по знаку Зодиака08:45
- Ярко и необычно: этим Знакам Зодиака 2019 год обещает много счастья
- Люди Медведчука приступили к прямым переговорам с боевиками "Л/ДНР": Перлин проговорился о планах по Донбассу
- В "ДНР" на блокпостах остались ночевать сотни человек: "Реальный ад, в этот ужас Пушилина надо"
- В Донецке к торговому университету привезли голую студентку
- Ликвидированные Захарченко, Гиви и Моторола стали персонажами популярного в Сети флешмоба
- Видео: дорога "ада" из Донецка в Луганск - чего "добился" оккупированный Донбасс, отказавшись от Украины
- Проблемы с пенсиями в Украине: как и почему урежут выплаты
- Штурм боевиков "ДНР" под Широкино остановлен. Враг понес тяжелые потери
- "ДНР" живет именем Закона Украины, так чья мы тогда территория", - блогер
- По позициям боевиков нанесен мощный удар: взрывы и погибшие. ВСУ отомстили за погибших побратимов. ВИДЕО