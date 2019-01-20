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Приметы на 21 января: что категорически нельзя делать

20.01.2019 21:03
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Приметы на 21 января: что категорически нельзя делать

21 января в народном календаре восточных славян получило название Емельян - накрути буран, Емельяны Перезимники или Василисы зимние, пишут Подробности.
В это время окончательно прощались со Святками. Женщины после 21 января могли вернуться к ткачеству и прядению.
В первой половине было принято ходить в гости и рассказывать интересные истории. Отсюда и пошла поговорка: "Мели Емеля, твоя неделя".
В этот день было принято приглашать в гости кумовьев и угощать их. Считалось, что это принесет крепкое здоровье крестнику. Сначала подавали холодное (холодец из рыбы, квас, мясо и яйца), затем - щи или суп из потрохов, лапшу с мясом или молоком. Главным блюдом была гречневая каша, но прежде чем её подать угощали пшенной. В самом конце трапезы подавали сладкий пирог.
Кумовья, собираясь в гости, покупали полотенце и брусок мыла. Презенты вручали хозяйке дома со словами: "Вот тебе, кума, мыльце да белое белильце для крестника". Мыло использовали при первом же купании.
Верили, что в этот день можно излечить людей, страдающих от застарелой лихорадки. Для этого использовали траву Петров-крест чешуйчатый.
В календарной обрядности после Емельянова дня наступало некоторое затишье. Мясное изобилие на столе заканчивалось.
Приметы на 21 января
По ветру определяли погоду: если с юга дует, то летом часто будут грозы.
По погоде дня предсказывали август: снег - последний месяц лета будет дождливым, солнечный день - жарким.
Если 21 января метель, то в дорогу лучше не отправляться, потому что вьюга на Емельянов день считается особенно опасной.
Окна в доме запотели - к оттепели.
Человек, заболевший в этот день - скоро поправится.
Если за окном мороз, то потеплеет нескоро.
Иней на стогах - к дождливому лету.



Теги: Донбасс, праздник, приметы
 
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