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Убывающая луна до 4 февраля: что нужно успеть сделать
Многие считают, что убывающая луна — это не самый благоприятный период. Но это не совсем так. Убывающая луна несёт свою энергию, которая помогает нам, если использовать её правильно, пишет zerkalo.
Важно помнить, что это время очищения, избавления, освобождения от всего, что мешает, раздражает или делает вас несчастным. В этот период многие дела замедляются, лунная энергия даёт нам время поразмыслить, очиститься и возродиться с новыми силами с молодой луной. ⠀
Что благоприятно делать период убывающей луны?
Генеральную уборку в доме, разбор вещей, избавление от хлама. Благоприятно провести во вторник и в субботу.
Очищение пространства дома: свечой, благовониями, мантрой ОМ АХ ХУМ.
Очищение рабочего места: компьютер, стол. Удалите ненужную информацию, почистите файлы и корзину, протрите пыль. Порядок на рабочем месте порядок в делах и в голове!
Очищение организма. Все косметические процедуры, начало диеты, избавление от токсинов - всё это будет иметь хороший результат и пройдёт легче обычного.
Прощение обид. Помните, что обиды — это проявление Эго, высокомерия, что блокируют Анахата (сердечную) чакру и ваше благосостояние.
Отдавать долги и выполнять обещания.
Анализировать. Подводить итоги и результаты своей работы.
В период убывающей луны все эти дела будут даваться с лёгкостью и приносить глубокое удовлетворение. Ещё одна из важных рекомендаций — придерживаться определённого режима питья: 1,5-2 литра в день.
Достаточно своевременно выпить несколько стаканов чистой воды за день, и наше тело с удивительной лёгкостью начнёт процессы самоочищения, сжигания лишних жиров – всего лишь за счёт выведения жидкости из организма.
А вы следите за лунным циклом? Воспользуетесь рекомендациями на период убывающей луны? Делитесь своими мнением в комментариях.
Теги: Донбасс, Луна, советы
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