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Ученые выяснили, о чем люди говорят во сне
Французские сомнологи (ученые, изучающие сон) изучили, о чем говорят люди во сне.
Оказалось, что сонное бормотание негативнее обычной речи: в нем в четыре раза чаще употребляется слово "нет" и в 800 раз чаще – бранные слова, пишет Live Science, информирует from-ua.
Чтобы это выяснить, исследователи пригласили 230 добровольцев в лабораторию сна и записали около 900 отрывков фраз. Затем фрагменты сравнили с образцами обычной речи.
У большинства участников наблюдались нарушения сна. 59% сказанного за ночь не удалось разобрать – это было невнятное бормотание, шепот или смех. Из того, что поддалось расшифровке – 24% составляли негативные высказывания, 22% содержали брань, в 10% случаев встречалось слово "нет".
По мнению доктора Карла Бейз из Колумбийского университета, разговоры во сне имеют более сложную структуру, чем считалось ранее. Эксперт подчеркивает, что высказывания грамматически верны, а это свидетельство активной работы мозга на всех стадиях сна.
Выводы исследования созвучны с теорией "симуляции угрозы", согласно которой человек сталкивается с неприятностями во сне, чтобы наяву легче их преодолевать, то есть кошмары – это тренировки.
Теги: Донбасс, сон, разговор
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