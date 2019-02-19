Ученые выяснили, о чем люди говорят во сне

19.02.2019 19:37

Французские сомнологи (ученые, изучающие сон) изучили, о чем говорят люди во сне.

Оказалось, что сонное бормотание негативнее обычной речи: в нем в четыре раза чаще употребляется слово "нет" и в 800 раз чаще – бранные слова, пишет Live Science, информирует from-ua.

Чтобы это выяснить, исследователи пригласили 230 добровольцев в лабораторию сна и записали около 900 отрывков фраз. Затем фрагменты сравнили с образцами обычной речи.

У большинства участников наблюдались нарушения сна. 59% сказанного за ночь не удалось разобрать – это было невнятное бормотание, шепот или смех. Из того, что поддалось расшифровке – 24% составляли негативные высказывания, 22% содержали брань, в 10% случаев встречалось слово "нет".

По мнению доктора Карла Бейз из Колумбийского университета, разговоры во сне имеют более сложную структуру, чем считалось ранее. Эксперт подчеркивает, что высказывания грамматически верны, а это свидетельство активной работы мозга на всех стадиях сна.

Выводы исследования созвучны с теорией "симуляции угрозы", согласно которой человек сталкивается с неприятностями во сне, чтобы наяву легче их преодолевать, то есть кошмары – это тренировки.