5 привычек речи, которые ведут к процветанию

28.02.2019 10:17

То, что мы произносим, — в большей степени говорит о нас, чем внешний вид, дипломы о высшем образовании и страницы в социальных сетях. Наша речь — это наш особенный аромат. Если вы дурно выражаетесь и часто лжёте, ваше появление в комнате создаст неприятное впечатление.

Но если вы умеете быть сдержанным и вежливым, если вы можете проявлять свою подлинность в том, что говорите — вас инстинктивно будут уважать даже те, кто вас не знает.

Никогда не говорите плохо о себе. Во-первых, то, что вы произносите, в любом случае воздействует на вашу жизнь и мир вокруг вас. Если вы постоянно говорите, что вы неловкий, или что у вас нет слуха, что вы глуповаты — этот образ становится вашей проекцией. Окружающие начинают верить в него вместе с вами, и это становится вашей реальностью. Истина же в том, что вы безграничны, ваши возможности безграничны, и нет той грани, которая была бы свойственна вам на сто процентов и не могла быть проработана.

Никогда не говорите плохо о других. Нет ничего более разрушающего, чем привычка обсуждать кого-то другого, — это самый низкий уровень, на котором может проявляться коммуникация. А если кто-то объективно не прав? Если кто-то действительно поступил плохо и причинил вам или вашим знакомым вред? Всё равно – не допускайте в своей речи осуждения. Помните, всё, что вы говорите о ком-то, – вы в первую очередь говорите о себе. И осуждая кого-то, вы принимаете его карму на себя.

Будьте вежливы. Вежливость — оружие, которое побеждает самого сильного провокатора. Будьте вежливы с тем, кто с вами груб и агрессивен, — и вы оба почувствуете, что ваше превосходство в этом конфликте очевидно.

Будьте благодарны. Никогда не забывайте сказать «Спасибо» или «Благодарю». Чем чаще эти слова будут появляться в вашей речи, тем больше в вашей жизни будет людей и ситуаций, которым действительно будет хотеться это сказать.

Говорите правду. Какое отношение правда имеет к процветанию? Самое прямое. Процветание — это не столько богатство, сколько ощущение полной удовлетворённости и достатка. Они возникают тогда, когда человек находится на своём месте и делает то, что называют предназначением. Если вы научитесь проявлять свои истинные отношения, намерения и чувства — ваша жизнь станет действительно вашей.

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на transurfing-real.ru