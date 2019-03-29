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Взять фамилию мужа: каких изменений в судьбе стоит ждать
По традиции, при замужестве девушка берет фамилию своего избранника. Однако далеко не все знают о том, что в народе существует ряд примет, связанных с этим обрядом. О них пишет from-ua.
Если верить народной мудрости, то женщина, меняющая часть своего ФИО, меняет свою судьбу. А еще она становится частью нового для себя рода - рода мужа. И если на этом роду было семейное проклятие, какой-нибудь обет и прочее - все это падет и на ее голову.
С другой стороны, семейная удача также может перейти вместе с новой фамилией.
Согласно нумерологии, имя, отчество и фамилия формируют в переводе на цифры особое число, индивидуальное для каждого. И смена этого числа путем изменения фамилии может перевернуть всю судьбу. Вопрос только, в какую сторону.
Примета, если жена не вязла фамилию мужа, связана скорее с психологией пары. Если мужа это обижает и расстраивает, а его семью - оскорбляет, то женщину неминуемо ждут дополнительные трудности в браке.
Если же необходимость сменить свою фамилию угнетающе действует на невесту, в этом тоже нет ничего хорошего. Ведь ходить с ней, вполне возможно, придется до самой смерти.
Так что лучший совет - ориентируйтесь на свою конкретную ситуацию и выбирайте тот вариант, который принесет вам больше гармонии и радости.
Теги: Донбасс, муж, фамилия, изменение
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