Все рубрики раздела
- Назван способ определения рака легких по пальцам и ногтям22:09
- Ошибка "резидента": Гиркин скоро умрет, а виновными в его смерти "назначат" чашечку кофе или слабое сердце21:52
- Мужчина встретил будущую жену, навещая два года могилу незнакомца20:55
- «Роттердам+» умер. Да здравствует «ЗЕленый тариф»!19:32
- Нардеп: После медреформы медицину в Украине долго придется восстанавливать19:03
- Ужас леденит кровь: Легендарный ученый предсказал будущее18:35
- Мытые ягоды принесут больше проблем, чем немытые, - доктор Комаровский16:40
- Назван главный вред от использования смартфона16:23
- Для людей пересечение линии разграничения превращается в пытку, – эксперт15:34
- В Кремле не знают, что делать с Донбассом, а Путина все достало14:21
Назван способ определения рака легких по пальцам и ногтям
Самым главным свидетельством заболевания могут быть отечность пальцев рук и ног.
Врачи из Британии провели исследование и выяснили, что рак легких можно определить по пальцам и ногтям. Они выявили несколько признаков этого заболевания.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Злокачественная опухоль начинает выделять гормоноподобные химические вещества, которые вызывают такую реакцию. Кроме того, онкологические заболевания влияют на ногти: они становятся блестящими и гибкими. Этот симптом называют гипертрофической легочной остеоартропатией, которая характеризуется деформацией костей и суставов.
Помимо определения онкологических заболеваний по пальцам и ногтям, существуют и другие признаки рака легких.
Он характеризуется появлением постоянного кашля, одышки и воспалений во рту. Кроме того, свидетельством возможного рака легких может стать изменения в голосе: он становится более низким и хриплым.
Теги: Донбасс, легкие, онкология, ногти, пальцы
- Легкие наиболее уязвимы
- Тяжелая потеря: в сети рассказали о "проигранной войне" ветерана АТО
- В Донецке проведут акцию по сбору донорской крови для онкобольных детей
- Мальчик с "кошачьими глазами" борется за зрение
- Опасная меланома. Проверить кожу можно бесплатно!
- В Раде хотят ввести языковые квоты для печатных СМИ
- Ошибка "резидента": Гиркин скоро умрет, а виновными в его смерти "назначат" чашечку кофе или слабое сердце21:52
- В «ЛНР» бронетранспортер въехал в частный дом, два человека травмированы20:39
- В результате обстрела боевиками Чермалыка ранена женщина20:15
- Убит экс-помощник Пушилина Лаврентьев, "сливший" правду о ликвидации Захарченко. ВИДЕО18:20
- "За одного погибшего забираем троих", - ВСУ уничтожили блиндаж с боевиками на Луганщине. ВИДЕО15:57
- Для людей пересечение линии разграничения превращается в пытку, – эксперт15:34
- В Луганской области взорвали инкассаторскую машину "Приватбанка"12:57
- В Мариуполе корректировщик обстрела "Восточного" осужден на 9 лет тюрьмы12:32
- В Донецке открывается гипермаркет одежды. Обещают в подарок телевизор11:21
- В Донецке отменяют комендантский час10:58
- Олег Ляшко пришел на работу в Раду со своей собакой22:36
- Назван способ определения рака легких по пальцам и ногтям22:09
- Ошибка "резидента": Гиркин скоро умрет, а виновными в его смерти "назначат" чашечку кофе или слабое сердце21:52
- Похоронили, как собаку: в Польше тело умершего на заводе украинца выкинули в лесу21:23
- Мужчина встретил будущую жену, навещая два года могилу незнакомца20:55
- В «ЛНР» бронетранспортер въехал в частный дом, два человека травмированы20:39
- В результате обстрела боевиками Чермалыка ранена женщина20:15
- Версия о самоубийстве в расследовании смерти Тымчука не окончательна — прокуратура19:57
- «Роттердам+» умер. Да здравствует «ЗЕленый тариф»!19:32
- Нардеп: После медреформы медицину в Украине долго придется восстанавливать19:03
- Назван способ определения рака легких по пальцам и ногтям22:09
- Ошибка "резидента": Гиркин скоро умрет, а виновными в его смерти "назначат" чашечку кофе или слабое сердце21:52
- Мужчина встретил будущую жену, навещая два года могилу незнакомца20:55
- «Роттердам+» умер. Да здравствует «ЗЕленый тариф»!19:32
- Нардеп: После медреформы медицину в Украине долго придется восстанавливать19:03
- Ужас леденит кровь: Легендарный ученый предсказал будущее18:35
- Мытые ягоды принесут больше проблем, чем немытые, - доктор Комаровский16:40
- Назван главный вред от использования смартфона16:23
- Для людей пересечение линии разграничения превращается в пытку, – эксперт15:34
- В Кремле не знают, что делать с Донбассом, а Путина все достало14:21
- Выход украинцев на пенсию по-новому, суд вынес историческое решение: что произошло
- "ВСУ вошли в Донецк и освободили первую улицу, россияне в панике бегут", - силы ООС сделали срочное заявление
- Мощный взрыв прогремел в Донецке
- «ВСУ продвинулись почти вплотную, каждый день потери»: Стрелков рассказал о ситуации на фронте
- В ЦИК сделали важное заявление об остановке выборов
- Пушилин не сдержал эмоций после отказа Зеленского вести диалог с боевиками "Л/ДНР"
- Ужас леденит кровь: Легендарный ученый предсказал будущее
- Зеленский ошарашил предложением Гройсману, перейдена черта: «Народ ждет!»
- Жена Тымчука сделала важное заявление о его смерти
- Врачи рассказали, кому нельзя есть шелковицу