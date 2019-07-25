Безсмертный: Война России с Украиной – это провал модели европейской и мировой безопасности

25.07.2019 18:43

Украина должна выходить за рамки уже существующих форматов переговоров по урегулированию войны с Россией и выносить этот конфликт на уровень глобальной безопасности – чтобы этот вопрос обсуждался не только странами "нормандского формата", но и другими мировыми государствами. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактно группы Роман Безсмертный.

По его совам, в вопросе российско-украинского кризиса Администрация Трампа унаследовала позицию Администрации Обамы: в Европе есть все необходимые институты и европейцы должны решать эту проблему сами.

"Давайте поставим, как проблему для нас с вами, и для Европы, войну на Донбассе – войну России и Украины. Обозначим и следующую проблему – завершение целого комплекса соглашений, связанных с наступательными стратегическими вооружениями – ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности между США и РФ – Авт.), СНВ (Договор о сокращении ядерных вооружений между США и РФ – Авт.) и т. д. И, в-третьих, новый порядок. Есть ли в этих глобальных вопросах составляющая войны между Россией и Украиной? На самом деле, все это называется системой глобальной безопасности. Поскольку в данном случае мы имеем локальный провал общеевропейской и общемировой системы безопасности. Переговоры в Хельсинки по стратегическим перспективам и позиция США по привлечению Китая в СНВ свидетельствуют, что модель безопасности в мире, Европе и регионе не выдерживает никакой критики. И поэтому я очень надеюсь, что возле лидеров мира есть люди, которые понимают, что война между Россией и Украиной – это провал модели региональной, европейской и мировой безопасности, который должен решаться в ходе ведения переговорного процесса, который уже начался относительно стратегической перспективы продолжения всех этих соглашений, установления нового безопасного порядка в регионе, в Европе и мире", – рассказал Безсмертный.

Дипломат считает, что Украине нужно вести активный переговорный процесс в тех форматах, которые есть ("нормандский" и "минский"), а параллельно МИД должен начать активно работать с участниками всех стратегических, континентальных и региональных предложений режимов безопасности.

"А это значит, что нам, во-первых, надо думать, как готовиться к "Хельсинки-2"? Во-вторых, что такое ОБСЕ завтра? В-третьих, что такое Совет безопасности ООН? Поэтому, с одной стороны, нам надо делать свое. С другой, нам надо помнить то, о чем я говорю. Если Совет безопасности ООН пал настолько, что для него вопрос закона о языке в Украине становится фактором безопасности и стабильности в регионе, это о многом говорит", – добавил он.

Отметим, что после прихода к власти президент Владимир Зеленский четко дал понять, что собирается дать новый толчок переговорным процессам по Донбассу – "нормандскому" и "минскому" форматам. Если в Минск уже назначены новые переговорщики, достигнуты определенные новые договоренности, то по "нормандии" без сдвигов – все ждут встречи президентов РФ и Украины. Поэтому глава украинского государства хочется расширить эту переговорную площадку.