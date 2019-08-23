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Появился прогноз магнитных бурь на сентябрь 2019-го
Зная эту информацию, метеозависимые люди смогут в какой-то мере обезопасить себя от негативного воздействия солнца и будут готовы к возможному ухудшению самочувствия во время геомагнитных возмущений, пишет from-ua.
Прогноз магнитных бурь на сентябрь 2019 года
Начало осени 2019 года порадует приятным прогнозом геомагнитной обстановки. Солнце не будет заметно активизироваться по сравнению с остальными сезонами. Но в общем сентябрь обещает полный штиль по силе проявления солнечной активности.
Опасным в геомагнитном плане пока может быть только один день – 1 сентября, День знаний.
Серьезных магнитных бурь в сентябре 2019, кроме как в начале месяца, не прогнозируется.
Как защитить себя от влияния магнитных бурь
В период сильных магнитных бурь даже у здорового человека может разболеться голова, появиться усталость и недомогание, а также беспричинно ухудшиться настроение. Тем более люди, зависимые от перепадов космической погоды, более отчетливо ощущают на себе даже незначительные всплески солнечной активности.
У особо чувствительных людей во время магнитных бурь организм реагирует более остро: нарушается работа сердечно-сосудистой системы, обостряются хронические заболевания, может повышаться артериальное давление и уровень адреналина в крови, появляются беспокойство и страхи.
Чтобы избежать негативного влияния солнца в период магнитных бурь, медики рекомендуют не нагружать себя чрезмерной физической работой, больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций, а также соблюдать правильный рацион питания и водный режим. Также во время магнитной бури ограничьте дальние перемещения и поездки и обязательно держите под рукой необходимые лекарства.
Теги: Донбасс, прогноз, осень, магнитная буря
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