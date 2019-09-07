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Излучают свет и тепло! Встреча с какими людьми приносит счастье и удачу.
Есть люди, которые могут принести счастье, удачу, вызвать благотворные перемены в вашей жизни. Один писатель сказал: надо примкнуть к сильному человеку, и тогда вам передастся часть его силы. Нет, вы не отнимете у него энергию; он излучает свет и тепло, такова его сущность. Надо просто держаться рядом, дружить, общаться, учиться, перенимать - хорошо относиться к такому человеку, пишет Куб. Проявить симпатию. Если такой человек появился на жизненном пути, это прекрасная возможность стать счастливее и добиться успеха. Это отличный знак!
- от такого человека исходит чувство умиротворения и душевного покоя. Нет, он может быть вовсе не благостным и возвышенным. Но в его присутствии спокойнее. Как-то радостнее. Он словно заряжает энергией и надеждой. Как будто говорит: «все будет хорошо!».
- после общения с таким человеком надолго сохраняется бодрость и приподнятое настроение. Вам начинает сопутствовать удача; пусть даже маленькое, но настоящее везение. Успешно проходят переговоры, решаются вопросы, удаётся получить разрешение или нужный документ.
- могут найтись потерянные вещи, могут отдать долг, который не отдавали, могут премию дать. Можно что-то выиграть приятное, получить подарок, выгодно что-то продать. Происходит финансовое улучшение. Прибыль. Пусть маленькая, но прибыль.
- вы чувствуете себя лучше! Прошла головная боль, например. Улучшилось здоровье. От простуды следа не осталось, выздоровел ребёнок или кто-то из близких.
- советы такого человека очень полезны. Они реально помогают. Даже если он шутливо говорит или рассказывает о себе, в его словах глубокий смысл - именно для вас. Он словно передаёт полезную информацию, адресованную лично вам.
- вам хочется подойти поближе к такому человеку - от него тепло! Он излучает энергию. Вы сразу испытываете симпатию, доверие, И потом вы думаете об этом человеке - он произвёл сильное впечатление на вас. Его образ «запечатлелся» в вашей душе. Хотя на вид он может быть самым обычным…
Если такой человек встретился в жизни - это начало хорошего периода. Даже если это случайная встреча, если вы просто немного пообщались, соприкоснулись - все равно это отлично. Соприкасаясь с другой сильной и здоровой системой, мы приобретаем ее качества и свойства. Этот человек неспроста встретился вам. Это и пример, и надежда, и добрый знак на будущее, и поддержка. Постарайтесь получить совет и доброе напутствие, если встреча коротка. Даже этого довольно, чтобы восполнить ресурс и стать сильнее. Такой человек - добрый вестник счастливых перемен. Главное, не пропустить эту встречу. Свою личную добрую весть…
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