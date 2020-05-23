Пресс-конференция Президента: 10 ответов Владимира Зеленского

23.05.2020 17:00

Владимир Зеленский подытожил первый год своего президентства трехчасовой пресс-конференцией. Журналисты из более чем 60 различных медиа спрашивали главу государства о реформах, знаковые назначения, планы на второй срок и многое другое. Центр общественного мониторинга и контроля собрал главные тезисы, прозвучавшие из уст Президента.

Большая стройка увеличивается

Владимир Зеленский рассказал о расширении программы «Большая стройка». За год планируется построить в 8 раз больше дорог, чем было предусмотрено в начале. Всего около 4500 километров. Также продолжается строительство школ, детских садов, амбулаторий и спорткомплексов.

«Я хотел бы, чтобы меня запомнили как Президента, после которого в стране появились дороги», – заявил глава государства и анонсировал новую программу – возведение мостов. На нее нужно еще 3 млрд долларов.

Ипотеки – под 10%

Президент пообещал дожать банковскую систему, чтобы снизить проценты по кредитам до 5-9%, как в Европе. В частности, программа 5-7-9% для кредитования малого и микробизнеса уже заработала. Также сейчас ведутся переговоры по доступной ипотеке.

«Уже год борюсь, чтобы у нас ипотека была под 10%. В ближайшее время в Украине впервые за много лет у нас будет ипотека для каждого гражданина Украины под 10%. Мне кажется, это большая победа», – заявил глава государства.

Украина заключит меморандум с МВФ

Владимир Зеленский заявил, что подпишет банковский закон. Это откроет путь для получения транша от Международного валютного фонда (МВФ).

«Я подпишу банковский закон, последнюю предпосылку для подписания меморандума между государством Украина и Международным валютным фондом, – отметил глава государства. – Я уверен, что мы его (меморандум с МВФ, – ред.) подпишем в мае. Затягивать нельзя».

У власти – кадровый голод

Президент признался, что власть испытывает «кадровый голод». Очень сложно найти людей, которые были бы одновременно и профессиональными, и независимыми от интересов других людей: «Я не могу найти сейчас хорошего министра культуры. Мы вместе с премьером ищем, мы обратились к нашей культурного сообщества. Нам очень сложно найти министра образования. Нам очень сложно найти министра энергетики», – рассказал Зеленский.

Впрочем, это не значит, что на должностях будут держать людей, которые не справляются со своими обязанностями.

Без замечаний к премьеру

Владимир Зеленский не имеет претензий к действующему премьер-министру. Он считает его профессиональным и «чистым» политиком, который хорошо выполняет свои задачи.

«Пока у меня замечаний к Шмыгалю нет. Я бы сказал, что мы мастера спорта по борьбе с коронавирусом. Потому что вовремя все сделали», – подчеркнул глава государства.

Парламент распускать не будут

Пока партия «Слуга народа» будет голосовать за важные законопроекты, как например: банковский закон, земельная реформа, отмена депутатской неприкосновенности, импичмент Президента и т.д., монобольшинство будет иметь поддержку Зеленского.

«Я буду поддерживать монобольшинство, потому что они выполняют именно свою работу. Как только они не будут голосовать, если они будут лоббировать интересы, не дай бог, той или иной коммерческой группы влияния на политику Украины, то сразу же, не думая ни о чем, я буду распускать парламент», – сказал глава государства.

Языковой вопрос не стоит

Каждое национальное меньшинство должно иметь право и возможность знать свой язык, но в то же время все должны знать украинский. В целом, по мнению Зеленского, «вопрос языка в Украине не стоит». Что касается языковых квот на телевидении, то Президент предлагает привлечь все телеканалы и медиа и обсудить этот вопрос еще раз.

Глава государства напомнил, что на временно оккупированных территориях Донбасса запущен двуязычный канал «Дом». Он, в частности, транслирует видеоуроки «Всеукраинской школы онлайн».

Минский формат в приоритете

Украина выступает за то, чтобы огонь на оккупированном Донбассе прекратился. Именно поэтому работа в Минском и Нормандские форматах будет продолжаться. И сразу со спадом эпидемии коронавируса в мире состоится следующая Нормандская встреча.

«Будем бороться до конца за Минск, потому что с Минском связанные санкции против РФ», – подчеркнул Зеленский. В то же время он готов к любому формату, который может приблизить конец войны.

Больше разговоров о Крыме

Глава государства подтвердил, что вопрос деоккупации Крыма не стоит на повестке дня переговоров в Минске. По его словам, Минские соглашения этого не предусматривают. Поэтому Владимир Зеленский выступает за увеличение количества площадок, где бы звучал вопрос Крыма. В частности, на двусторонних встречах с мировыми лидерами.

Президент сообщил, что освобождение незаконно заключенных украинцев в аннексированном Крыму будет обсуждаться на следующей встрече «нормандской четверки».

Второй срок – возможен

Зеленский заявил, что подумает о втором президентском сроке: «Искренне? Одной каденции не хватит...». По словам главы государства, он будет баллотироваться повторно, если будет большая поддержка украинцев.

«Для меня очень важно, я заслуживаю быть Президентом, заслуживаю быть слугой народа», – подчеркнул Зеленский.