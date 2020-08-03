Домашнее насилие: время не молчать

03.08.2020 17:00

Мировой карантин из-за пандемии коронавируса привел к волне домашнего насилия. По данным ООН, весной этого года в среднем количество случаев возросло на 30%. В Украине статистика также неутешительна. Если в течение всего 2019года было зафиксировано 130 тысяч обращений по поводу домашнего насилия, то только за первый месяц карантина, с 12 марта по 7 апреля, в Нацполицию поступило около 42 тысяч таких вызовов. Что следует знать и как противодействовать домашнему насилию, узнавал Центр общественного мониторинга и контроля.

Не только физическая агрессия

Ошибочное мнение, что насилием является только физическая агрессия. Есть немало разновидностей насилия, с которым сталкиваются дома: психологическое, экономическое, сексуальное. Психологическое насилие может проявляться в унижении, запугивании, преследовании, контроле со стороны обидчика и словесных обидах. Игнорирование, дискриминация и шантаж – все это проявления психологического насилия.

«Очень часто о психологическом насилии говорят, что «это просто ссора», «это просто ревность» и «это нормально», но это ненормально. То, что унижает честь и достоинство личности, это и есть насилие», – объясняет эксперт общественной организации «Ла-Страда Украина» Ольга Дунебабина.

Под экономическим насилием следует понимать ограничения в доступе к деньгам, повреждения имущества, препятствование в доступе к пище и жилью, ограничения в возможности работать или учиться. Изнасилование, принуждение к сексу, беременности или аборту считаются проявлением сексуального насилия.

«Ситуация сложная, во-первых, тем, что многие еще считают насилие исключительно избиением или изнасилованием. Во-вторых, многие отношений строятся на нарушении личных границ партнеров и детей. И если физическое или сексуальное насилие классифицировать и определить легко, то с психологическим это гораздо сложнее. В некоторых семьях за норму постоянная оскорбительная критика, обвинения, словесные оскорбления, обзывания нецензурными словами, унижение», – замечает психолог Оксана Кулик.

По статистике Министерства социальной политики, каждая пятая украинская женщина сталкивалась с той или иной формой насилия. Конечно, страдают от этого и мужчины, но это только 10% от общего количества жертв.

Контакты помощи

Эксперты говорят, что первое правило в случае домашнего насилия – не молчать. Важно рассказать друзьям, знакомым, соседям или родственникам. Их следует предупредить о возможной опасности и попросить обратиться в полицию в случае необходимости.

Если нет возможности рассказать о насилии знакомым, всегда можно обратиться на горячую линию 1547 с любого телефона в Украине. Линия является бесплатной, анонимной и конфиденциальной. Специалисты окажут психологическую и правовую помощь. Также они могут посоветовать, что делать в конкретной ситуации, в случае необходимости – переключить на полицию.

В некоторых городах Украины можно позвонить в мобильные бригады социально-психологической помощи. Их контакты можно найти на сайте министерства социальной политики (msp.gov.uа).

Также в апреле МВД запустило чат-бот в Telegram для противодействия домашнему насилию (police_helpbot). Он может помочь вызвать полицию или скорую, переадресовать на специалистов юридической помощи, которые окажут юридическую консультацию в онлайн-режиме.

Ответственность по закону

В начале прошлого года в Украине вступил в силу закон о криминализации домашнего насилия. Если раньше обидчика ждала только административная ответственность, то теперь грозит реальный срок. Согласно закону, каждый из видов насилия предусматривает разную ответственность. В зависимости от тяжести преступления наказанием могут быть общественные работы на срок от 150 до 240 часов, арест до шести месяцев, ограничение свободы до пяти лет или даже лишение свободы на срок до двух лет.

Отдельно закон предусматривает защиту детей. Теперь они считаются жертвой насилия в том случае, если были свидетелями издевательств. Кроме того, учителя, врачи должны сообщать в полицию о подозрениях насилия в отношении ребенка.

Также расширился круг обидчиков. Правозащитница Ольга Дунебабина объясняет: «Если раньше домашним насилием считались инциденты в браке, то теперь расширяется круг лиц. К нему теперь относят бывшего мужа/жену, гражданские браки. Расширен круг лиц, которых признают обидчиками: приемные родители, лица, которые совместно проживают или проживали в одной семье, родные братья, сестры, опекуны и другие родственники – дядя, тетя, племянницы, двоюродные братья, сестры, двоюродные дедушки и бабушки».

Несмотря на то, что за последние несколько лет государство запустило несколько важных проектов по противодействию домашнему насилию, ситуация до сих пор сложная. Важным направлением остается открытие приютов, где пострадавшие от насилия могут пожить некоторое время. Эта проблема очень актуальна для небольших городов и поселков. Конечно, на открытие таких учреждений требуется дополнительное финансирование. Особенно важно, чтобы пострадавшие от домашнего насилия имели доступ к психологической помощи, которая позволит им восстановиться и встать на ноги.