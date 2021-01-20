Преимущества железной дороги. Как в Украине и Европе борются за пассажиров

20.01.2021 17:00

Путешествовать по Европе самолетом становится стыдно. После резких выступлений шведской активистки Греты Тунберг европейцы все чаще выбирают железную дорогу как экологическую альтернативу. Поезда в Европе быстрые и удобные, хотя и имеют свои недостатки. Украинцы также предпочитают железную дорогу. Про общее и различное в европейских и украинских путешествиях поездами рассказывает Центр общественного мониторинга и контроля.

Европейская скорость и комфорт

Железная дорога в ЕС – это совокупность отдельных национальных железных дорог и поезда EuroCity (EC) и InterCity (IC), не привязанные к какой-то конкретной компании. Курсируют как быстрые и сверхбыстрые поезда, так и региональные и пригородные электрички.

Самые комфортные быстрые и сверхбыстрые поезда. Они курсируют между крупными городами и практически не имеют промежуточных остановок. В этих поездах есть Wi-Fi, рестораны, туалеты, отделения для перевозки велосипедов и тому подобное. Расстояние в 600 км экспрессы преодолевают примерно за 6 часов, а сверхбыстрые поезда – почти вдвое быстрее.

В отличие от Украины, спальных поездов в Европе почти нет из-за их высокой цены. Например, путешествие в купе из Цюриха в Берлин на австрийском ÖBB Nightjet обойдется аж в 6250 грн. Хотя сейчас некоторые страны, в частности Германия, размышляют над возвращением таких поездов.

Собственно, цены на поезда зависят от их класса и ряда других факторов. Как и в Украине, дешевле покупать билеты заранее и на дни в середине недели. При этом скорый поезд будет стоить значительно дороже, чем региональный. Например, за билет из Парижа в Марсель на французском TGV придется заплатить от 2000 грн до 4200 грн. Дорога в 661 км занимает 3,5 часа.

Между тем поезд «Вена – Цюрих» австрийской железной дороги обойдется дешевле – в среднем 1500 грн. Расстояние в 592 км он преодолевает за 7,5 часов. Примерно столько занимает дорога от Киева до Львова на Интерсити+ (билет 2-го класса 390 грн).

Стоит заметить, что билеты продаются без фиксированного места. Его можно бронировать за дополнительную плату (около 135 грн).

Покупать билеты можно онлайн на сайтах железных дорог или в специальных автоматах. Интересно, что в некоторых странах железнодорожный билет позволяет также получить скидки на другой транспорт, покупки в магазинах или поход в музей.

Реформы в украинском сервисе

В Украине путешествия по железной дороге не менее популярны, чем в ЕС, но значительно дешевле. По данным Госстата, в 2019 году железнодорожным транспортом воспользовались более 1,5 миллиарда пассажиров. В прошлом году из-за пандемии коронавируса железная дорога вынуждена была ограничить перевозки, хотя популярность не потеряла. Только за праздничные дни (с 18 декабря 2020 до 10 января 2021 года) поезда дальнего следования перевезли 1,3 млн пассажиров. Среди них 567 тысяч– на Запад.

В отличие от европейских стран, большинство поездов в Украине со спальными вагонами (плацкарт, купе, люкс, СВ). Самые длинные маршруты – «Мариуполь – Львов» (1044 км) и «Лисичанск – Ужгород» (1182 км). В дороге эти поезда находятся более суток.

В то же время растет количество быстрых маршрутов. Интерсити+ соединяют столицу с самыми популярными направлениями, такими как: Киев – Львов, Киев – Харьков, Киев – Днепр, Киев – Константиновка и т.д.

Билеты на украинские поезда дешевле, чем в Европе. Купе из Киева в Ивано-Франковск обойдется в 600-700 грн, а из столицы в Харьков – менее 500 грн. Доехать из Киева в Одессу на Интерсити+ можно за 400-690 грн. Билеты можно купить в кассах или же онлайн.

Чтобы сделать путешествия более удобными, «Укрзализныця» запустила дополнительные сервисы для пассажиров. Теперь в скоростных поездах Интерсити+, кроме традиционных снеков и напитков в кафе, можно заказать ланч-боксы. «Укрзализныця» предлагает на выбор пассажирам два варианта: мясной и вегетарианский. Обед стоит 140 грн и его можно заказать при оформлении билета.

Также в скоростных поездах можно воспользоваться локальным Wi-Fi с доступом к 250 фильмов и передач. Кроме того, недавно «Укрзализныця» представила чат-боты в Viber и Telegram, через которые можно приобрести билеты на Инетрсити+.

«С коллегами из ИТ «Укрзализныци», Visa и Middleware дали старт боту УЗ. Онлайн табло, сообщение о платформе (теперь не нужно подбрасывать монетку, чтобы угадать к какому же вокзалу в Киеве следовать – Центральному или Южному) и очень важно – удобный формат обратной связи по поездкам и вокзалам, который в реальном времени подхватывается контакт-центром»,– прокомментировал директор пассажирского филиала «Укрзализныци» Александр Перцовский.

Общие вызовы и цели

Несмотря, на первый взгляд, разное развитие железных дорог в Украине и Европе, проблемы у них общие. Это – износ покрытия и оборудования, а также нестыковка путей между странами. Из-за плохого покрытия поезда не могут ехать быстрее, а из-за поломок – блокируют движение всей системы. Так часто происходит в Германии, где каждый 5-й поезд опаздывает. В Украине поезда реже отстают от графика, но сами локомотивы и вагоны, в отличие от европейских, требуют значительного обновления.

Модернизация железной дороги – один из приоритетов транспортной стратегии Евросоюза. И Украина поддерживает этот тренд ЕС. В этом году впервые за годы независимости государство инвестирует средства в осовременивание пассажирских перевозок по железной дороге.

«Впервые за годы независимости в государственном бюджете Украины выделены средства на приобретение пассажирского подвижного состава и на электрификацию отдельных участков железнодорожной инфраструктуры. В то же время эффективность использования этих средств зависит не только от «Укрзализныци», но и от слаженной работы многих органов центральной власти», – отметил новый глава УЗ Владимир Жмак.

«Укрзализныця» планирует закупить новые пассажирские вагоны (в частности, для перевозки людей с инвалидностью), а также электрифицировать железнодорожные участки Киев – Житомир, Киев – Черкассы, Киев – Васильков.

По мнению экспертов, реформы, которые начал в «Укрзализныци» Владимир Жмак, позволят сделать пассажирские перевозки комфортными, быстрыми и прибыльными, как в ЕС.