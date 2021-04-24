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В Parimatch появятся игры от Relax Gaming
Оператор Parimatch и агрегатор Relax Gaming объявили о подписании партнерской сделки. По ее условиям контент разработчика появится на страницах казино. В Parimatch представят Dragons Awakening, Zombie Circus, Charmorama и другие известные слоты от провайдера. Также клиентам будут доступны live-игры от Relax Gaming.
Евгений Савельев, глава отдела игорных продуктов в Parimatch, прокомментировал сделку. Он рассказал, что оператор всегда стремился предоставить игрокам интересные игры с современным геймплеем. Relax Gaming — агрегатор с обширным портфолио, их продукция понравится клиентам Parimatch. Напомним, что на портале Metaratings есть хороший выбор бесплатных игр казино.
Оператор получит доступ не только к играм от студии Relax. Клиентам также предложат разработки от его партнеров — ReelPlay, Fantasma Games и 4ThePlayer.
Даниэль Эскола, коммерческий директор Relax Gaming, заявил, что компания рада сотрудничеству с Parimatch. Оператор разделяет те же ценности и старается преподнести игрокам качественные релизы.
Онлайн-казино PariMatch дарит своим новым клиентам приветственный пакет бонусов. Суммарно игроки смогут получить до 3000 $ и 300 фриспинов за 5 депозитов.
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Теги: казино, реклама, онлайн игра, бонус
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- Красный Крест доставил жителям ОРДЛО более 203 тонн гуманитарной помощи15:00
- В Минобороны назвали количество погибших на Донбассе воинов с начала перемирия14:00
- В Беларуси только два онлайн-казино имеют право легально работать13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 апреля12:00
- В Parimatch появятся игры от Relax Gaming15:00
- В Беларуси только два онлайн-казино имеют право легально работать13:00
- Когда в украинских селах появится стабильный интернет?11:00
- Паспорт в смартфоне: что это и зачем13:00
- «Шахтёр» и «Динамо» проведут первый киберспортивный поединок08:15
- Форвард «Шахтёра» поднялся на вторую строчку в рейтинге УПЛ по количеству дублей19:00
- Зинченко прокомментировал старт сборной Украины на отборе к чемпионату мира18:00
- «Шахтёр» разгромил «Мариуполь»14:00
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