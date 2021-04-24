В Parimatch появятся игры от Relax Gaming

24.04.2021 15:00

Оператор Parimatch и агрегатор Relax Gaming объявили о подписании партнерской сделки. По ее условиям контент разработчика появится на страницах казино. В Parimatch представят Dragons Awakening, Zombie Circus, Charmorama и другие известные слоты от провайдера. Также клиентам будут доступны live-игры от Relax Gaming.

Евгений Савельев, глава отдела игорных продуктов в Parimatch, прокомментировал сделку. Он рассказал, что оператор всегда стремился предоставить игрокам интересные игры с современным геймплеем. Relax Gaming — агрегатор с обширным портфолио, их продукция понравится клиентам Parimatch. Напомним, что на портале Metaratings есть хороший выбор бесплатных игр казино.

Оператор получит доступ не только к играм от студии Relax. Клиентам также предложат разработки от его партнеров — ReelPlay, Fantasma Games и 4ThePlayer.

Даниэль Эскола, коммерческий директор Relax Gaming, заявил, что компания рада сотрудничеству с Parimatch. Оператор разделяет те же ценности и старается преподнести игрокам качественные релизы.

Онлайн-казино PariMatch дарит своим новым клиентам приветственный пакет бонусов. Суммарно игроки смогут получить до 3000 $ и 300 фриспинов за 5 депозитов.

Очень щедрое предложение для новых клиентов от казино PariMatch. Игроки могут после регистрации совершить 5 депозитов и получить бонусом до 3000 $. Но сложные условия отыгрыша могут помешать получить эту сумму на счет полностью.